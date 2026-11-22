Della giovane etiope si sono perse le tracce dal campus di Arcavacata. Le ricerche non hanno dato risultati, mentre emergono testimonianze sulle sue ultime ore, una presunta violenza e il desiderio di raggiungere la famiglia in Germania. Nessuna certezza su cosa sia accaduto

È trascorso più di un mese dalla scomparsa di Rahel Gebrezgi Mengesha, la studentessa etiope dell'Università della Calabria di cui non si hanno più notizie dal 19 ottobre. Trentaquattro giorni senza una risposta, nonostante le ricerche delle forze dell'ordine, gli appelli dei familiari e la mobilitazione della comunità universitaria. Le ultime notizie risalgono ai primi giorni di novembre, quando sono emersi nuovi particolari sulle ore precedenti alla scomparsa e sul ritrovamento di una lettera nella stanza della giovane. Da allora, almeno sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, nessuna svolta.

Rahel studiava Chimica all'Unical e viveva nelle residenze universitarie delle Maisonettes, ad Arcavacata di Rende, insieme ad altre due studentesse. Il 19 ottobre, dopo una serie di contatti telefonici con amici e familiari, di lei si perdono le tracce. L'ultima telefonata conosciuta sarebbe avvenuta intorno alle 18.10 con un'amica. In serata, secondo le testimonianze raccolte dalla trasmissione Chi l'ha visto?, sarebbe stata vista al bar delle Maisonettes, dove aveva preso un cappuccino. Da quel momento il suo telefono risulta spento.

Le ultime ore e l'incontro alla stazione di Vaglio Lise

Uno degli elementi emersi durante le indagini riguarda la presenza della giovane alla stazione ferroviaria di Vaglio Lise, a Cosenza, nei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa. Uno studente avrebbe raccontato di averla incontrata intorno a mezzanotte, visibilmente scossa, mentre cercava informazioni per chiamare un taxi. La data esatta dell'incontro non è stata ricostruita in maniera univoca dalle diverse testimonianze.

Gli investigatori hanno acquisito il computer della studentessa e analizzato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del campus, nel tentativo di ricostruirne gli spostamenti e individuare elementi utili alle ricerche. Alcune segnalazioni arrivate alla Questura di Cosenza sono state verificate, ma non hanno trovato riscontro.

La lettera ritrovata nella stanza

Tra le novità più significative figura il ritrovamento di una lettera nell'alloggio universitario di Rahel.

Il contenuto dello scritto non è stato divulgato e non è possibile stabilire se abbia un collegamento con la scomparsa. Nei giorni precedenti si era parlato anche di un presunto biglietto d'addio, ma questa interpretazione non ha ricevuto conferme ufficiali. Resta dunque un elemento sul quale gli investigatori potrebbero cercare risposte, senza che sia possibile attribuirgli un significato preciso.

La presunta violenza e le preoccupazioni della giovane

La ricostruzione delle settimane precedenti alla scomparsa ha fatto emergere anche una vicenda particolarmente delicata. Il 16 ottobre Rahel si sarebbe presentata al pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza, raccontando di aver subito una violenza sessuale alcuni mesi prima, a giugno.

La giovane avrebbe manifestato il timore di una gravidanza, ma si sarebbe allontanata dalla struttura sanitaria prima di completare gli accertamenti. Le testimonianze raccolte successivamente hanno descritto una ragazza preoccupata, che negli ultimi tempi avrebbe ridotto la propria presenza alle lezioni e manifestato timore nei confronti di un uomo.

Il fratello arrivato dalla Germania: «Voleva tornare»

A cercare Rahel è arrivato anche il fratello Jonas, residente in Germania, che si è rivolto alla Croce Rossa di Cosenza e ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive per rilanciare l'appello.

Proprio il fratello ha raccontato un particolare relativo ai progetti della giovane: Rahel avrebbe preparato alcuni pacchi da spedire in Germania e manifestato l'intenzione di tornare dalla famiglia. Un elemento che aggiunge interrogativi alla vicenda, senza tuttavia chiarire se la studentessa avesse effettivamente programmato una partenza.

«Torna a casa, i problemi si risolvono», è stato l'appello rivoltole dal fratello.

Anche il Centro antiviolenza Roberta Lanzino ha diffuso un messaggio di vicinanza alla giovane, assicurandole la possibilità di ricevere ascolto e sostegno, senza giudizi né richieste di spiegazioni.

Le ricerche e gli interrogativi ancora aperti

Le operazioni di ricerca hanno interessato inizialmente il campus universitario e le aree circostanti, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, della Croce Rossa e del Soccorso Alpino, che ha impiegato anche droni per controllare le zone più difficilmente accessibili.

Il 2 novembre si è conclusa senza risultati la fase delle perlustrazioni concentrate nell'area di Arcavacata. Le attività di ricerca sono state quindi indirizzate verso altri territori, senza indicazioni pubbliche precise sulle nuove zone interessate.

L'Università della Calabria ha assicurato piena collaborazione alle autorità. Il rettore Gianluigi Greco, intervenuto sulla vicenda, ha espresso la propria preoccupazione e rivolto un appello a chiunque possa fornire informazioni utili.

A più di un mese dalla scomparsa, restano ancora senza risposta le domande fondamentali: dove si è diretta Rahel dopo aver lasciato le Maisonettes? Quali sono stati i suoi ultimi spostamenti? E cosa è accaduto dopo che il suo telefono ha smesso di essere raggiungibile?

Le testimonianze, la lettera ritrovata e gli elementi raccolti dagli investigatori non hanno finora permesso di ricostruire pubblicamente quanto accaduto. Resta aperta anche l'ipotesi di un allontanamento volontario, che tuttavia non ha trovato conferme definitive.