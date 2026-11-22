C’è un filo invisibile ma tenace che unisce aule di un tribunale, le stanze silenziose di una comunità educativa, i banchi di scuola e le corsie dei servizi per le dipendenze. È il filo della fragilità umana, troppo spesso nascosta dietro l’etichetta sbrigativa di “disagio giovanile”, “devianza” o “errore”. Ma cosa succede quando, invece di puntare il dito e gridare “buttate la chiave”, una comunità decide di fermarsi, ascoltare e tendere una mano?

La risposta arriva da Carolei, in provincia di Cosenza, dove giovedì 19 novembre 2026, alla vigilia del World Children’s Day che celebra la Convenzione ONU del 1989, si è tenuta la tavola rotonda dal titolo «insieme per i minori: emozioni, diritti e speranza». Presso la comunità educativa specialistica Casa Madre Elena Aiello – una delle strutture residenziali per i minori in Calabria della Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, parte di una rete di circa quaranta comunità in Italia e all’estero – si sono riuniti giudici, psicopedagogisti, educatori, docenti, giornalisti e volontari per trasformare i diritti scritti sulla carta in “carne, sangue e futuro”. Il confronto, moderato dal direttore di Lac News 24 Franco Laratta, ha intrecciato storie, competenze ed emozioni profonde.

La casa dove “cadere” significa imparare a rialzarsi

A fare gli onori di casa è stata la direttrice della comunità, la psicopedagogista e presidente del Centro Exodus Cosenza Deborah Granata, che al termine dell’incontro ha anche guidato i presenti alla scoperta della struttura. Nelle sue parole è emersa tutta l’essenza del metodo educativo di Don Mazzi: i ragazzi accolti – tutti sottoposti a provvedimento penale per reati commessi – non vengono mai ridotti al loro sbaglio, ma accompagnati a riscoprire potenzialità immense che nemmeno loro sapevano di avere. Lo studio da solo non basta, perché sul campo bisogna anche “cadere, farsi male e attaccare i cerotti», camminando accanto ai giovani con l’educazione, che resta la prima autentica forma di rispetto. Accanto a lei, Rosita Paradiso, presidente del Soroptimist Club Cosenza e dirigente scolastico dell’IIS Fermi e Brutium, ha ribadito l’importanza di far sentire ai ragazzi che non sono soli, ricordando come la scuola e le istituzioni debbano lavorare in squadra senza scaricare le responsabilità l’una sull’altra, unendo le forze insieme a realtà come l’associazione Dike, guidata dalla presidente Roberta Mallamaci.

La voce dei ragazzi: Aldo, Salvatore e la cura del quotidiano

A dare un volto e un’anima a questo percorso sono state soprattutto le testimonianze dirette dei ragazzi ospiti della comunità. Aldo, che ha appena concluso un cammino di quasi due anni e da un mese, è tornato alla vita esterna, ha raccontato con disarmante sincerità le paure iniziali e la gioia della rinascita: il ritorno a scuola, dove oggi frequenta l’ultimo anno dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci, un nuovo lavoro e una visione del mondo completamente trasformata. «se ripenso allo stile di vita che facevo e ora che sono sempre libero, è totalmente diverso», ha confidato davanti alla platea. Subito dopo, Salvatore, attualmente ospite della struttura ha descritto la quotidianità fatta di piccole grandi regole che ricostruiscono la persona.

La giornata inizia con la sveglia, la corsa mattutina, prosegue con la colazione insieme, le pulizie condivise, lo studio e i laboratori creativi e formativi, dalla produzione di candele allo studio dell’inglese e del francese, dall’informatica – dove i ragazzi imparano a usare Excel per realizzare etichette e pergamene – fino alla cucina. Ci sono poi i momenti di svago, come la serata cinema, il karaoke e i giochi di squadra pensati per vincere la timidezza e l’autoemarginazione, fino al rito più intimo alle dieci di sera: la scrittura del diario, in cui ognuno mette nero su bianco le emozioni vissute durante il giorno per rileggerle e condividerle al mattino. «Tutti insieme, qui non c’è la singola persona: siamo tutti sulla stessa barca e ci dobbiamo aiutare», ha spiegato Salvatore con una maturità che ha commosso la sala.

Oltre le sbarre: l’articolo 27 della Costituzione e il miracolo di Laureana di Borrello

Uno dei momenti più intensi del pomeriggio è arrivato l’intervento della dottoressa Assunta Gioia, giudice del Tribunale di Cosenza e volontaria UNICEF. Partendo dal significato storico della convenzione ONU del 1989 – che ha trasformato il bambino semplice “soggetto da assistere”, “da proteggere” a “soggetto titolare di diritti», la cui voce deve essere ascoltata – la giudice ha denunciato le violenze invisibili che colpiscono i più giovani, dalla trascuratezza alla violenza assistita, dal cyberbullismo fino alla povertà educativa. Ricordando che dietro ogni fascicolo non c’è un numero ma una storia umana, ha richiamato l’articolo 27 della Costituzione: la pena deve avere una funzione rieducativa, altrimenti fallisce il suo scopo.

A dimostrarlo sono i numeri, poiché se in Italia il tasso di recidiva nelle carceri tradizionali supera il 70%, nell’istituto penale per i minorenni di Laureana di Borello – dove i ragazzi lavorano la ceramica, coltivano la terra, – la recidiva crolla al 2%. Quando a un giovane si restituisce dignità e lo si fa sentire parte di una comunità, la rabbia lascia il posto al futuro. Una riflessione condivisa con forza anche durante il dibattito, dove è stato ricordato come rispondere al disagio giovanile costruendo nuove celle rappresenti il fallimento dello Stato di diritto, perché se ci si limita a “buttare le chiavi”, non vince nessuno ma perde l’intera società.

Nuove dipendenze, solitudini digitali e il ruolo delle famiglie

Il confronto ha accesso i riflettori anche sulle emergenze del presente grazie all’analisi scientifica e sul campo degli esperti. Il dottor Roberto Calabria, direttore SerD di Cosenza, ha tracciato un quadro preoccupante: l’età del primo contatto con le sostanze si è abbassata a 12-13 anni, con un altissimo tasso di ricoveri ospedalieri. Accanto a cocaina e alcol, emergono nuove minacce come il fentanyl e la ketamina, che provoca dissociazione cerebrale, aggressività e allucinazioni, insieme alle nuove dipendenze comportamentali.

Tra queste spiccano l’iperconnessione, il ritiro sociale della sindrome di Hikikomori – con ragazzi che si chiudono nella propria stanza rifiutando la vita reale – e il gioco d’azzardo online, che vede la Calabria al terzo posto in Italia. Poi vi è il contributo scientifico dell’Università della Calabria, attraverso gli studi del Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES) rappresentato dal docente di Psicologia sociale Rocco Carmine Servidio.

Dalle ricerche condotte nelle scuole – già a partire dalla quinta elementare, dove emergono chat con contenuti d’odio e discriminazione di genere, fino alle scuole superiori e alle iniziative per il Safer Internet Day – emerge come i social e i videogiochi vengano usati dai ragazzi come fattore di compensazione per colmare vuoti affettivi e fatiche emotive. Oggi la frontiera più inquietante è rappresentata dai chatbot utilizzati come amici virtuali, creando “relazioni artificiali” che sostituiscono l’incontro reale in piazza, accanto a fenomeno sommerso ma gravissimo della tratta dei minori (Human Trafficking), oggetto di un progetto di ricerca dell’Unical. Il messaggio che arriva dal mondo accademico è netto: educare i giovani senza coinvolgere e sostenere prima le famiglie rischia di lasciare il lavoro a metà.

Fare rete: scuola, informazione e pace

Dal mondo dell’informazione, il moderatore Franco Laratta ha richiamato i giornalisti al senso di responsabilità: ogni parola sbagliata o fotografia pubblicata senza necessità può segnare per sempre una giovane vita, ed è dovere etico evitare di “sbattere il mostro in prima pagina” o spettacolarizzare il dolore. Infine, lo sguardo di è allargato oltre i confini nazionali con la testimonianza dedicata alla cooperazione internazionale, che ha ricordato gli oltre 60 conflitti armati nel mondo in cui ai bambini vengono negati i diritti più elementari, dall’acqua potabile alla salute fino all’struzione, perché non può esistere tutela dell’infanzia senza il diritto fondamentale alla pace.

Nessuno è “ultimo”

Don Antonio Mazzi amava definire gli operatori delle sue comunità “gli educatori degli ultimi”. Eppure, ascoltando la fierezza di Aldo, la determinazione di Salvatore, la passione silenziosa degli educatori di Casa Madre Elena Aiello e l’impegno di chi ogni giorno ricuce strappi invisibili tra aule di giustizia, scuole e strade, si comprende che in quella casa non c’è nulla di “ultimo”. Come recita il messaggio scelto per l’incontro, «i diritti dei bambini sono le radici che ancorano la società ai valori di giustizia, compassione e rispetto per la vita»: è da qui che parte il primo, indispensabile passo verso una comunità più umana, in cui nessun ragazzo si senta mai più invisibile e ogni caduta possa trasformarsi nell’inizio di un nuovo cammino.