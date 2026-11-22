La giovane, laureata con lode e menzione in Finance and Insurance, ha ricevuto il riconoscimento Top Graduate 2026 per una ricerca nel settore della finanza e delle banche. La premiazione il 16 novembre, proprio nel giorno del suo 23esimo compleanno

Una giovane laureata dell'Università della Calabria entra nella selezione dei Top Graduate 2026 di Forbes Italia, il riconoscimento dedicato alle autrici e agli autori delle cento migliori tesi di laurea individuate a livello nazionale. Si tratta di Maria Stefania Riccardi, che ha conseguito la laurea magistrale in Finance and Insurance all'Unical e che è stata premiata a Milano nella categoria Finanza e Banche.

La cerimonia si è svolta il 16 novembre, una data particolarmente significativa per la giovane ricercatrice, che proprio quel giorno ha compiuto 23 anni. Un doppio traguardo arrivato a meno di due mesi dalla conclusione del suo percorso universitario, avvenuta il 18 settembre 2026 con il massimo dei voti, la lode e la menzione.

La ricerca premiata da Forbes

Al centro del riconoscimento una tesi dedicata al rapporto tra indebitamento, struttura proprietaria e performance delle imprese. La ricerca, condotta attraverso una meta-analisi della letteratura scientifica, ha approfondito le relazioni tra le scelte di finanziamento delle aziende, gli assetti proprietari e i risultati economici.

Un tema di particolare interesse per gli studi finanziari, che affronta questioni centrali nella gestione delle imprese e nella valutazione dei fattori che possono influenzarne le prestazioni.

Il lavoro di Maria Stefania Riccardi è stato selezionato tra le cento migliori tesi a livello nazionale nell'ambito dell'iniziativa Top Graduate 2026, ottenendo il riconoscimento nella categoria dedicata alla finanza e al settore bancario.

La soddisfazione del Dipartimento di Economia dell'Unical

A dare notizia del premio è stato il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) dell'Università della Calabria, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto dalla giovane laureata.

Il riconoscimento valorizza anche il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Finance and Insurance, coordinato dal professor Domenico De Giovanni, e il lavoro svolto dalla comunità accademica del Dipartimento.

Per l'Unical, il premio rappresenta un ulteriore risultato nel campo della formazione economico-finanziaria, con una ricerca sviluppata all'interno dell'Ateneo calabrese che ottiene visibilità e riconoscimento a livello nazionale.