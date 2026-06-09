Il consigliere regionale Riccardo Rosa: «Passo concreto della Regione a tutela dei cittadini e dei territori coinvolti»

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità la mozione per l’istituzione di iniziative dedicate alla sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale Crotone-Cassano-Cerchiara. Un voto che viene salutato con soddisfazione dal consigliere regionale Riccardo Rosa, firmatario della mozione insieme agli altri colleghi della maggioranza di centrodestra.

Il provvedimento, proposto dalla consigliera Barbuto e condiviso trasversalmente dall’aula, impegna la Giunta regionale ad avviare misure concrete per la tutela della salute dei cittadini residenti nei territori coinvolti, con particolare attenzione alle comunità di Crotone, Cassano allo Ionio e Cerchiara.

Rosa: «Un segnale di attenzione della Regione»

«Esprimo grande apprezzamento per l’approvazione all’unanimità, avvenuta ieri in Consiglio regionale, della mozione riguardante l’istituzione di iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara», afferma Riccardo Rosa.

Secondo il consigliere regionale, il voto dell’aula rappresenta «un importante segnale di attenzione e vicinanza della Regione Calabria ai territori interessati». Il tema riguarda direttamente il rapporto tra ambiente, salute pubblica e diritto dei cittadini a essere monitorati attraverso strumenti adeguati e gratuiti.

Monitoraggio sanitario e screening sui metalli pesanti

La mozione impegna la Giunta regionale a intervenire con misure urgenti e strutturate. Tra le azioni indicate figurano il monitoraggio sanitario attivo e gratuito, con priorità per le fasce più fragili della popolazione, gli screening sui metalli pesanti e il potenziamento del Registro tumori.

Per Rosa, l’approvazione all’unanimità dimostra che sul tema della salute dei cittadini e della tutela delle comunità interessate dal Sin può esistere una convergenza ampia tra le forze politiche.

«L’approvazione all’unanimità dimostra una convergenza tra tutte le forze politiche su un tema che non può più attendere», sottolinea il consigliere regionale.

«La salute è un diritto sacrosanto»

Nel suo intervento, Rosa richiama il valore concreto della mozione e la necessità di trasformare l’indirizzo politico in atti operativi.

«Questa mozione costituisce un passo concreto di vicinanza della Regione al nostro territorio. La salute dei cittadini è un diritto sacrosanto e la Calabria deve rispondere con fatti chiari e tempestivi», afferma.

Il consigliere regionale assicura inoltre che seguirà con attenzione l’attuazione delle misure previste, affinché il voto del Consiglio regionale non resti un passaggio formale.

«Rinnovo il mio impegno a seguire con attenzione l’attuazione di quanto previsto, affinché le parole si traducano rapidamente in azioni efficaci a tutela della popolazione», conclude Riccardo Rosa.