Il medico ha incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo: «A undici, dodici anni le abitudini si stanno ancora formando e quello che si capisce in classe torna a casa, nelle famiglie, nei comportamenti di ogni giorno»

La differenza sta in un accento. Agli studenti della scuola media di Terranova da Sibari, Ferdinando Laghi ha spiegato così il titolo del suo ciclo di incontri: «Ambiente è salute, con la “è” accentata, perché in realtà ambiente e salute non possono essere disgiunti in alcun modo».

È dalle classi dell’Istituto comprensivo che il medico, consigliere regionale della Calabria e vicepresidente nazionale di ISDE Italia – Associazione Medici per l’Ambiente, ha ripreso gli incontri con i più giovani. A invitarlo è stata la dirigente scolastica Maria Letizia Belmonte, che lo aveva già ospitato a scuola. Il professor Roberto Marchianò ha coordinato la mattinata. Dopo aver ascoltato Laghi, gli studenti hanno preso la parola con domande e osservazioni sul rapporto tra l’ambiente in cui vivono e la loro salute.

La scelta di ricominciare dalle medie, ha spiegato Laghi, dipende dall’età degli studenti: le abitudini quotidiane stanno ancora prendendo forma e ciò che si impara a scuola entra anche nelle conversazioni e nelle scelte di famiglia. È per questo, ha anticipato, che il ciclo «Ambiente è salute» proseguirà nelle aule.