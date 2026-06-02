Riunita nella notte l’Unità di crisi con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Proseguono gli accertamenti, ma le prime verifiche escludono danni e criticità sul territorio calabrese. Il governatore: «Macchina dell’emergenza operativa fin da subito»
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Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte al largo della costa tirrenica cosentina, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rassicura i cittadini sulle condizioni del territorio: «La scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 chilometri di profondità, è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini», scrive il presidente.
Pur sottolineando la paura vissuta dalla popolazione, il governatore conferma che non si registrano danni a persone o cose e ringrazia la macchina della Protezione Civile, le forze dell’ordine e tutti gli operatori impegnati nelle attività di monitoraggio e verifica: «Fin dai primi minuti successivi all’evento sismico, la macchina della Protezione Civile regionale, guidata dal direttore Domenico Costarella, si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio. Le nostre sale operative hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose».
Il presidente Occhiuto informa inoltre che nel corso della notte «si è riunita l’Unità di crisi con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ringrazio per la consueta tempestività. Un ringraziamento particolare va al capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, per l’immediato interessamento e il costante supporto garantito alla nostra Regione. Alla riunione hanno partecipato anche le Regioni Puglia e Sicilia, nelle quali il sisma è stato chiaramente avvertito».
Infine il governatore assicura: «Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione. Desidero infine ringraziare tutti gli operatori della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i sindaci e quanti hanno lavorato senza sosta durante la notte e continueranno a farlo nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena operatività del sistema di emergenza».