La kermesse si svolgerà sul lungomare Fabiani e celebrerà per il secondo anno consecutivo il legame indissolubile tra l’uomo e la risorsa blu in una cornice unica. Attesi grandi nomi e rappresentanti istituzionali

Diamante è pronta a trasformarsi ufficialmente nella capitale del Mediterraneo ospitando la seconda edizione della Settimana del Mare - Diamante Blue Coast 2026, un evento, in programma dall'11 al 17 maggio sul lungomare Fabiani, che celebra il legame indissolubile tra uomo e la risorsa blu.

I patrocini istituzionali

La kermesse è promossa dal Comune di Diamante guidata dal sindaco Achille Ordine e gode di diversi patrocini istituzionali di prestigio, tra cui: Repubblica Italiana, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Arsac, Ente Parchi Marini Regionali Calabria, Flag Marical, Gal Riviera dei Cedri, con il prezioso supporto di: Creativamente, FIV, Centro Velico Lampetia, Mare Pulito Bruno Giordano, Anzianotti, Plastic Free e WWF.

Il programma dell’11 maggio

Il programma integrale prende vita lunedì 11 maggio presso il Lungomare Viale Glauco con una sessione dedicata alla cultura marinara che vede protagonista la “Giornata ecologica” sulle spiagge rivolta alle scuole cittadine, la conclusione del progetto "Custodi del Patrimonio Blu" con l'Istituto Comprensivo Statale "Prof. Nuccio Ordine", attività di sensibilizzazione alla tutela del mare con la Scuola dell'Infanzia "Immacolata Concezione" e laboratori specifici a cura delle Associazioni Ambientaliste.

Il programma del 12 maggio

Martedì 12 maggio la manifestazione prosegue all'Oratorio "Don Tonino Bello" per un approfondimento sulla cultura marinara intitolato "Patrima è Marinar", un talk accompagnato dalla proiezione del docufilm "Dalla Cordata alle Processioni dei Pescatori" realizzato in collaborazione con Telediamante ed Enzo Caselli, arricchito dalle letture di poesie curate da Enzo Ritondale.

Il programma del 13 maggio

Mercoledì 13 maggio l'attenzione si divide tra il Ritrovo Lungomare Fabiani Mancini, dove si svolge la "Caccia al Tesoro del Mare" curata dal Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Diamante 1 per la sezione cultura marinara, e la Punta Di Cirella, dove l'appuntamento "Sunset Flow" propone yoga al tramonto con Zen Garden nell'ambito delle attività yoga outdoor.

Il programma del 14 maggio

Giovedì 14 maggio presso il Palazzo di Città si inaugura la Mostra Fotografica "Il Respiro del Mare" curata dal professor Francesco Sesso, un pilastro della cultura marinara della kermesse.

Il programma del 15 maggio

Venerdì 15 maggio il baricentro dell'evento diventa il Lungomare Fabiani Mancini con una sequenza ininterrotta di appuntamenti che comprendono l'inaugurazione delle Aree Settimana del Mare, lo spettacolo mozzafiato Freestyle Jet Ski Show con il due volte campione del mondo Roberto Mariani, il talk "Octopus Therapy: la Polpo-Terapia per i neonati prematuri" a cura di "Octopolis Foundation" nell'area talk, lo show cooking curato dall'IIS Diamante ITCG-IPA-ITI-IPSSAR Praia nell'area enogastronomia, l'Hydro Neon Show con performance LED e Flyboard con Jet Skie Sea Fly e il concerto della band "AcustiCia" nell'area musica e spettacolo.

Il programma del 16 maggio

Sabato 16 maggio la giornata si apre sul Lungomare de Luna con la Regata Velica "Diamante Blue Coast" curata dal Centro Velico Lampetia-Cetraro e Mare Pulito "Bruno Giordano", seguita sul Lungomare Fabiani Mancini dall'apertura delle aree con live music degli "Italian Dandy", il talk "La Valorizzazione delle Comunità Marine" con GalPa Marical, Arsac, Gal ed Ente Parchi Marini Regionali Calabria, un nuovo show cooking dell'IIS Diamante, le premiazioni della "Regata Velica Riviera Bleu", il concerto dei "Nutrizionisti" e l'attesissimo spettacolo pirotecnico d'autore "Aurora sulla Blue Coast" della ditta "Sarro", campioni del mondo nel settore, per poi chiudere con il dj-set powered by Yredf.

Il programma del 17 maggio

Domenica 17 maggio l'atto finale inizia sul Lungomare de Luna con l'Aqua Forum Day a cura del "Forum dei Giovani di Diamante" e "Aqua Experience Praia" per le attività sportive, per poi spostarsi sul Lungomare Fabiani Mancini per l'apertura delle aree, la solenne Festività Religiosa della Madonna dei Pescatori e il gran finale gastronomico con "Raganella di Alici - La Grande Abbuffata", una degustazione gratuita da record a cura dell'IIS Diamante ITCG-IPA-ITI-IPSSAR Praia.

Questo palinsesto completo definisce Diamante come il cuore pulsante delle attività marine, invitando chiunque a partecipare a ogni singolo momento di questa celebrazione che unisce sport, scienza, fede e spettacolo in una cornice senza eguali.