Il MACS – Mercato Artigianale del Centro Storico di Cosenza nasce quattro anni fa con l’idea di riportare in vita, in chiave contemporanea, l’antica tradizione della fiera artigianale che animava il centro storico di Cosenza sin dal 1500. In occasione delle festività religiose, gli artigiani esponevano le loro creazioni tra le strade e le piazze della città, trasformando il cuore storico in un luogo di incontro, scambio e cultura.

Oggi il MACS porta avanti quello stesso spirito con un obiettivo principalmente culturale: rivitalizzare e valorizzare il Centro Storico, mettendone in luce le peculiarità artistiche e artigianali attraverso il talento degli artigiani eccellenti che hanno già bottega e attività sul territorio. Una domenica al mese (preferibilmente la prima), il MACS espone le migliori creazioni artistiche e artigianali negli spazi dell’ex MAM su Corso Telesio per l’intera giornata, coinvolgendo le botteghe e tutte le attività che vivono e animano il Corso.

Prossime date:

Domenica 1 marzo, dalle 10:30 alle 19:30

11-12 aprile

2-3 maggio

6-7 giugno

Un’occasione per riscoprire il Centro Storico, sostenere l’artigianato locale e vivere una giornata tra creatività, tradizione e comunità. Per tutti gli aggiornamenti e le novità è possibile seguire la pagina Instagram: @mercatoartigianale_cs