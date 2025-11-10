L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la riflessione, la sensibilizzazione e la condivisione di testimonianze e messaggi di speranza, in un momento di partecipazione e impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere

L’associazione antiviolenza “Ilaria Sollazzo”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Scalea, organizza l’evento “Voci di speranza. Contro la violenza”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre 2025, alle ore 21.00, presso la Sala Polifunzionale del Comune di Scalea, in Via Plinio il Vecchio.

Uniti contro la violenza

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la riflessione, la sensibilizzazione e la condivisione di testimonianze e messaggi di speranza, in un momento di partecipazione e impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere.

La serata prevede l’esibizione di diversi artisti in concerto, intervallata dalla lettura di poesie e testi che affrontano il tema della donna, della sua forza, della dignità e della lotta contro la violenza. Musica e parole si fonderanno in un unico messaggio di consapevolezza e solidarietà, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza su un tema di profonda rilevanza sociale e culturale.

Riflessione condivisa

L’evento vuole essere anche un momento di riflessione condivisa, valorizzando il ruolo delle donne nella società e sostenendo l’impegno quotidiano delle realtà che operano per la tutela dei diritti e della libertà femminile. L’ingresso è libero.

L’Associazione “Ilaria Sollazzo” e l’Amministrazione Comunale di Scalea invitano la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni del territorio a partecipare e condividere un momento di arte, memoria e impegno civile.