Vincere a Picerno per riprendersi quel terzo posto che, dopo le gare di ieri, è attualmente occupato dalla Casertana. I campani infatti, vincendo per 4-1 contro l’Audace Cerignola, hanno superato il Cosenza che li insegue a 2 punti. Stasera i lupi hanno la chance per tornare avanti ma dovranno fare molta attenzione, sul campo di una squadra che non ha mai perso nel 2026.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda la formazione, mister Buscè confermerà senza dubbio il 4-3-3. Davanti a Pompei, difesa composta da Ciotti e Caporale sugli esterni, Moretti e Dametto al centro. A centrocampo manca Palmieri, squalificato. A Langella le chiavi della squadra. Ai suoi lati Contiliano ormai sembra aver acquisito i galloni del titolare. Sul centrodestra invece il favorito è Garritano. L’alternativa sarebbe l’avanzamento di Ciotti a mezzala e l’inserimento di Cannavò nel ruolo di terzino. In prima linea Emmausso, ex di turno, pronto a tornare tra i titolari al posto di un Baez ancora lontano dalla forma migliore. Beretta e Florenzi verso la conferma.