Missione compiuta per il Catania. La squadra di mister Toscano era chiamata ieri a rispondere alla netta vittoria del Benevento di venerdì sera. I rossazzurri hanno liquidato per 2-0 l’Atalanta U23 raggiungendo in questo modo i campani in vetta.

La situazione in classifica

La classifica del campionato è spaccata in due tronconi. Nel primo, oltre a Benevento a Catania con 41 punti, c’è la Salernitana a 38, il Cosenza a 36 e la Casertana a 35. Il sesto posto di Crotone e Casarano è distante di 7 punti visto che le due squadre ne hanno 28. Poi via via tutte le altre. Nei bassifondi è il Picerno a chiudere la graduatoria con 14, uno in meno del Giugliano, due in meno del Latina. A quota 18 poi Foggia, Siracusa e Cavese.

I numeri del campionato

Il Benevento è la squadra con il miglior attacco del campionato: 41 gol fatti. Il Cosenza è secondo con 34. Peggior attacco del campionato è quello del Latina che ha segnato solo 12 volte in 19 giornate. La miglior difesa del torneo è invece quella del Catania con 9 reti prese, 4 delle quali tutte nella gara del “San Vito – Marulla”. La squadra che ha fatto peggio è invece il Picerno che di gol ne ha presi finora 37. Il capocannoniere del girone è Guido Gomez del Crotone che ha segnato 10 gol, alle sue spalle Chiricò del Casarano e D’Ursi del Sorrento con 9. Poi Salvemini e Manconi del Benevento e Vavassori dell’Atalanta Under 23 con 8.