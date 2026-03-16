I rossazzurri hanno esonerato l’ex allenatore rossoblù nonostante la vittoria di ieri in casa del Team Altamura ed un 2° posto ormai blindato

E’ giunta al termine l’avventura di Mimmo Toscano sulla panchina del Catania. L’ex tecnico del Cosenza è stato infatti esonerato dalla società siciliana nonostante ieri sia arrivata una vittoria in trasferta, all’ultimo istante, sul campo del Team Altamura grazie al gol di Casasola.

Pronto Viali al suo posto

La società rossazzurra gli imputa il non essere riuscito a giocarsi il campionato per il secondo anno di fila. I 12 punti di distacco dal Benevento, a 6 giornate dalla fine, sono sicuramente troppi per pensare di essere recuperati, nonostante il 2° posto sembra essere in ghiaccio, visto il distacco di 7 ed 8 punti su, rispettivamente, Salernitana e Cosenza.

Al suo posto, il grande favorito, sembra essere William Viali, altro allenatore che ha fatto bene a Cosenza, ma che poi ha fallito da altre parti, vedi Ascoli e Reggio Emilia. A Catania la sua scelta non entusiasma, ma a quanto pare il suo resta il nome più caldo per il dopo Toscano.