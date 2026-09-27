La classifica del Girone C restituisce adesso un dato inequivocabile. Dopo sette giornate il Cosenza, a quota 2 punti, è rimasta l’unica squadra a non aver ancora conquistato i tre punti. A cambiare il quadro è stata la vittoria del Crotone contro la Salernitana. I pitagorici, che fino allo scorso turno condividevano con i rossoblù lo zero nella casella dei successi, si sono sbloccati battendo 2-1 i campani.

Il Cosenza, invece, è uscito sconfitto dal “San Nicola” contro il Bari, restando così isolato in fondo a questa particolare statistica. Il bilancio della squadra di Federico Coppitelli parla di due punti raccolti in sette gare, frutto dei pareggi contro Cavese e Scafatese. Tutte le altre partite si sono chiuse con una sconfitta. È l’ennesimo numero negativo di un avvio di stagione che, settimana dopo settimana, continua a riportare alla luce vecchi precedenti.

Nel 2017/18 il successo arrivò alla settima

Una delle partenze più complicate degli ultimi anni fu quella del 2017/18. Il Cosenza arrivò alla sesta giornata con appena due punti, ma riuscì a cambiare marcia subito dopo l’avvicendamento in panchina tra Gaetano Fontana e Piero Braglia. La prima affermazione arrivò proprio al settimo turno, al “Granillo” contro la Reggina, grazie alla rete di Ettore Mendicino. Da lì iniziò una storia completamente diversa, conclusa con la promozione in Serie B attraverso i playoff. Il Cosenza attuale ha già oltrepassato quella soglia.

Nel 2020/21 ci volle l’ottava giornata

Un riferimento più vicino è quello della stagione 2020/21 in Serie B. La squadra allenata da Roberto Occhiuzzi iniziò il campionato con cinque pareggi consecutivi, seguiti dalle sconfitte contro Chievo e Brescia. Anche allora, al termine del settimo turno, il Cosenza non aveva ancora festeggiato un successo. Lo fece alla partita successiva, vincendo sul campo del Frosinone. È il precedente più recente e rappresenta adesso il prossimo termine di paragone per la squadra di Coppitelli.

L’incubo del 1973/74

Per trovare un’attesa ancora più lunga bisogna tornare invece al 1973/74, una stagione già riemersa nelle statistiche delle scorse settimane. Quel Cosenza partì con quattro sconfitte consecutive e continuò a faticare anche nei turni successivi. Il primo successo arrivò soltanto all’undicesima giornata, con l’1-0 casalingo contro il Lecce. Quella stagione si concluse poi con la retrocessione in Serie D. Un precedente molto lontano nel tempo, ma che oggi torna inevitabilmente d’attualità.