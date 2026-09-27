L’operazione si è svolta ieri, dalle 15 circa fino all’una di notte. Il Sappe chiede misure per rafforzare la sicurezza negli istituti calabresi e nel resto d’Italia

Circa 40 grammi di cocaina e diversi oggetti la cui introduzione in carcere non è consentita sono stati rinvenuti nell’istituto penitenziario di Rossano durante una perquisizione straordinaria. A darne notizia è Giovanni Vennari, segretario locale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

L’operazione si è svolta ieri, dalle 15 circa fino all’una di notte. Secondo quanto riferito dal sindacato, vi hanno preso parte circa novanta agenti provenienti anche da altri istituti della Calabria, con il supporto delle unità cinofile. I controlli hanno interessato le sezioni di media e alta sicurezza.

Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario nazionale, si sono complimentati con il personale impegnato nella perquisizione. Il sindacato chiede inoltre misure per rafforzare la sicurezza negli istituti calabresi e nel resto d’Italia: schermature per contrastare le comunicazioni non autorizzate e unità cinofile in tutte le strutture.