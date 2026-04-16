Domenica il Cosenza torna al “Marulla” per affrontare i siciliani nella penultima giornata della regular season
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E’ iniziata ieri l’operazione Trapani. Il Cosenza si allenerà anche stamattina in vista della gara di domenica contro i siciliani. Sarà un’altra tappa fondamentale, soprattutto dopo la sconfitta di lunedì contro l’Az Picerno. Un ko che è costato due posizioni ai ragazzi di mister Buscè. La fiducia resta comunque alta, visto che in casa l’andamento è tra le top del girone. Dall’altra parte il Trapani è disperato. Ultimo in classifica con 23 punti, visti i 25 di penalizzazione. I granata devono soltanto vincere e sperare per evitare la retrocessione in Serie D.
Out Florenzi
In casa Cosenza si dovrà fare i conti con l’assenza di Aldo Florenzi. Il calciatore ha preso lunedì sera la sua quinta ammonizione stagione ed è stato quindi appiedato dal Giudice Sportivo. Sarà una bella gatta da pelare per Buscè. Dal rientro dell’infortunio patito a Salerno e che gli ha fatto saltare 3 partite, Florenzi ha giocato titolare 10 su 12 tra cui le ultime 8 consecutivamente. Nelle rotazioni del tridente offensivo rossoblù che hanno coinvolto praticamente tutti gli uomini in prima linea, Buscè ha sempre trovato un posto per Aldo Florenzi che lo ha ripagato con 5 gol e 3 assist in 33 presenze. Non sempre prestazioni costanti nei 90 minuti, ma quella capacità più unica che rara di strappare e creare superiorità numerica. Caratteristiche che certamente mancheranno nella partita di domenica.