Non sarà, quasi certamente, Stefano Pettinari il calciatore che rinforzerà la rosa del Cosenza. L’attaccante classe 1992 infatti, ha iniziato ad allenarsi con la Ternana, squadra con la quale ha già giocato in due occasioni in passato e che, a quanto pare, sembra molto vicina ad ingaggiarlo. Sfuma, per l’ennesima volta, il matrimonio con un attaccante che il Cosenza ha puntualmente cercato praticamente in tutte le ultime sessioni di calciomercato.

Difficoltà sugli svincolati

Seppur i rossoblù starebbero ancora cercando almeno tre calciatori da inserire nella rosa di mister Buscè (un portiere, un difensore ed un attaccante), negli ultimi giorni le trattative imbastite con il difensore Tozzuolo e con l’attaccante Pettinari, sembrerebbero essere naufragate, o quanto meno rallentate per essere speranzosi. C’è da capire quali saranno le mosse di Lupo e di Roma nei prossimi giorni e se, i rinforzi tanto agognati da Buscè, arriveranno a questo punto a Cosenza.