I rossoblù, terzi in classifica, si preparano alla trasferta della 36ª giornata. I tifosi residenti nella provincia di Cosenza potranno acquistare i biglietti fino alle 19 di domenica 12 aprile
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Si avvicina AZ Picerno-Cosenza, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C, in programma lunedì 13 aprile 2026 alle ore 20:30 allo stadio “Donato Curcio”. In vista del match, è stata attivata la vendita dei tagliandi per il settore ospiti riservata ai residenti nella provincia di Cosenza.
Il Cosenza si presenta all’appuntamento da terza forza del girone, con l’obiettivo di difendere una posizione che garantirebbe vantaggi significativi nella griglia post season. Dall’altra parte ci sarà invece un Picerno ancora pienamente coinvolto nella bagarre per evitare i playout, elemento che rende la sfida ancora più delicata.
I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2 al costo di 16 euro, prevendita inclusa. La vendita resterà aperta fino alle ore 19:00 di domenica 12 aprile 2026, cioè alla vigilia della partita.