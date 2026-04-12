Antonio Buscè tiene alta la soglia dell’attenzione alla vigilia di Az Picerno-Cosenza. L’allenatore rossoblù sa bene che la trasferta in Basilicata, in programma domani sera e valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C, nasconde più insidie di quanto la classifica possa far pensare. Per questo, nel presentare la gara, ha voluto mettere subito in chiaro il tipo di partita che attende i suoi.

Il tecnico del Cosenza ha acceso i riflettori soprattutto sulla solidità interna del Picerno, squadra capace di rendere il proprio campo un ostacolo complicato per chiunque. «Se non erro, ma non erro, è da quando è iniziato il 2026 che non perdono in casa. Ho fatto 9-10 pareggi e 3 vittorie. Non vince tanto, ma è una squadra che in casa non perde, perché fanno nelle loro mura amiche il fortino». Buscè non si fida e pretende dai suoi una prova di maturità, fatta di concentrazione, personalità e capacità di affrontare i momenti complicati della gara senza cercare scuse. «Lo sappiamo, è una partita che ci darà tante difficoltà, però noi dobbiamo essere pronti. Non ci nascondiamo dietro a un dito, non troviamo alibi. Bisogna fare il nostro e cercare di fare una prestazione importante».

A Picerno servirà un Cosenza concreto, lucido e pronto a battagliare su ogni pallone. «Questo è quello che ci aspetta a Picerno, lo sappiamo e abbiamo lavorato anche sotto questo aspetto», ha concluso Buscè.