Il Cosenza Calcio è concentrato sul finale di stagione. Nelle ultime 3 giornate di campionato, com’è noto, i rossoblù si giocheranno la miglior posizione possibile ai playoff. C’è però un buon numero di calciatori in rosa che, tra qualche mese, secondo i dati Transfermarkt, vedrà scadere il proprio contratto.

I calciatori in scadenza

Il Cosenza ha un accordo fino al prossimo 30 giugno con i difensori Andrea Moretti e Tommaso D’Orazio, con i centrocampisti Christos Kourfalidis e Luca Garritano e con gli attaccanti Alessandro Arioli, Jaime Baez e Giacomo Beretta. A loro vanno aggiunti il portiere Thomas Pompei ed il centrocampista Diego Ragone, con i quali il Cosenza ha accordi derivanti ancora dal settore giovanile. Lasceranno invece la Calabria, considerando il prestito, il difensore Nicola Pintus che farà ritorno al Cagliari, l’esterno Antonio Ferrara, di proprietà del Benevento, così come l’attaccante Mario Perlingieri. Mentre l’altro esterno Kevin Cannavò a fine anno tornerà al Venezia.

Contratti pluriennali

Nella rosa rossoblù poi ci sono invece quei calciatori che hanno sottoscritto con la società di Via Conforti accordi più lunghi. E’ il caso dei freschi di rinnovi di fine 2025: il portiere Thomas Vettorel, il centrocampista Aldo Florenzi e l’attaccante Simone Mazzocchi hanno firmato fino al 2027. Stessa cosa per Dametto, Caporale, Cimino, Ciotti, Langella, Palmieri, Contiliano, Emmausso ed Achour. Addirittura contratto fino al 2028 per i centrocampisti Contiero e Ba.