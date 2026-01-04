Dopo Ciotti, i rossoblù chiudono il secondo colpo in entrata: l’attaccante ex Audace Cerignola è già a disposizione

Il calciomercato del Cosenza entra nel vivo con il secondo innesto ufficiale della sessione, Michele Emmausso. Dopo l’arrivo di Pietro Ciotti dal Trapani, il club rossoblù ha annunciato il tesseramento dell’attaccante proveniente dall’Audace Cerignola. Un innesto che amplia le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico e che potrebbe già dare risposte importanti nel prossimo impegno di campionato.

Il Cosenza Calcio ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997, che ha disputato la prima parte della stagione con la formazione pugliese. Emmausso sarà subito disponibile per la gara di domani sera contro il Monopoli, rappresentando un’opzione immediata per il reparto offensivo.

Nato a Napoli il 4 agosto 1997, Michele Emmausso vanta una carriera ricca di esperienze tra Serie C e Serie B. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha indossato nel corso degli anni le maglie di Foggia, Messina, Picerno, Potenza, Campobasso, Lecco, Catania, Vibonese, Cuneo, Siena, Reggina e Taranto, prima dell’ultima parentesi con l’Audace Cerignola.

L’operazione di calciomercato del Cosenza con Emmausso si inserisce nella strategia del club di rinforzare l’attacco con profili già pronti e di esperienza. L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.