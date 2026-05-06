Nei lupi che stasera scenderanno in campo per il 2° turno dei playoff, mancherà ancora Dametto. Mentre Ciotti e Langella ritroveranno una maglia
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Ciotti in azione (IPA)
Tutto pronto in casa Cosenza per la partita di questa sera alle ore 20,00. I lupi faranno il loro esordio nei playoff con la speranza di giocare tutte e 9 le partite che servono per tornare nella tanto agognata Serie B. L’avversario, com’è noto, sarà il Casarano, squadra che tre giorni fa ha vinto a Monopoli e si è guadagnata la sfida del “Marulla”. Cosenza qualificato anche in caso di pareggio.
La probabile formazione
Per quel che riguarda la formazione, mancherà soltanto Dametto, ancora out dopo l’infortunio all’inguine rimediato nella partita contro il Trapani. In porta ci sarà Pompei. In difesa, sugli esterni, Ciotti a destra, che rientrerà in squadra dopo il turno di stop di Cava de’ Tirreni, mentra a sinistra ancora una volta toccherà a Ferrara. Al centro Moretti e Caporale. A centrocampo regia affidata a Langella, anch’egli al rientro. Anche Palmieri dovrebbe essere certo di un posto in squadra. Per l’ultimo posto della mediana sperano Contiliano, Ba e Garritano. In attacco c’è grande abbondanza. L’unico sicuro è Florenzi sulla sinistra. A destra Emmausso o Baez, più indietro Cannavò. Al centro potrebbe partire Beretta, con Mazzocchi pronto a subentrare.
I convocati del Cosenza
Ecco l’elenco dei 24 convocati del Cosenza per la partita contro il Casarano:
Achour Sofiane
Ba Racine
Baez Jaime
Beretta Giacomo
Cannavò Kevin
Caporale Alessandro
Ciotti Pietro
Contiero Edoardo
Contiliano Niccolò
D’Orazio Tommaso
Emmausso Michele
Ferrara Antonio
Florenzi Aldo
Garritano Luca
Kourfalidis Christos
Langella Christian
Mazzocchi Simone
Moretti Andrea
Palmieri Riccardo
Perlingieri Mario
Pintus Nicola
Pompei Thomas
Vannucchi Tommaso
Vettorel Thomas