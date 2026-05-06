Tutto pronto in casa Cosenza per la partita di questa sera alle ore 20,00. I lupi faranno il loro esordio nei playoff con la speranza di giocare tutte e 9 le partite che servono per tornare nella tanto agognata Serie B. L’avversario, com’è noto, sarà il Casarano, squadra che tre giorni fa ha vinto a Monopoli e si è guadagnata la sfida del “Marulla”. Cosenza qualificato anche in caso di pareggio.

La probabile formazione

Per quel che riguarda la formazione, mancherà soltanto Dametto, ancora out dopo l’infortunio all’inguine rimediato nella partita contro il Trapani. In porta ci sarà Pompei. In difesa, sugli esterni, Ciotti a destra, che rientrerà in squadra dopo il turno di stop di Cava de’ Tirreni, mentra a sinistra ancora una volta toccherà a Ferrara. Al centro Moretti e Caporale. A centrocampo regia affidata a Langella, anch’egli al rientro. Anche Palmieri dovrebbe essere certo di un posto in squadra. Per l’ultimo posto della mediana sperano Contiliano, Ba e Garritano. In attacco c’è grande abbondanza. L’unico sicuro è Florenzi sulla sinistra. A destra Emmausso o Baez, più indietro Cannavò. Al centro potrebbe partire Beretta, con Mazzocchi pronto a subentrare.

I convocati del Cosenza

Ecco l’elenco dei 24 convocati del Cosenza per la partita contro il Casarano:

Achour Sofiane

Ba Racine

Baez Jaime

Beretta Giacomo

Cannavò Kevin

Caporale Alessandro

Ciotti Pietro

Contiero Edoardo

Contiliano Niccolò

D’Orazio Tommaso

Emmausso Michele

Ferrara Antonio

Florenzi Aldo

Garritano Luca

Kourfalidis Christos

Langella Christian

Mazzocchi Simone

Moretti Andrea

Palmieri Riccardo

Perlingieri Mario

Pintus Nicola

Pompei Thomas

Vannucchi Tommaso

Vettorel Thomas