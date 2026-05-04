La Soccer Montalto riscrive la propria storia nel modo più bello, più rumoroso e più emozionante possibile. Il 7-4 rifilato al Fuscaldo Calcio nella 29ª giornata del campionato di Prima Categoria Calabria girone A vale infatti la Promozione matematica con un turno d’anticipo, al termine di una partita spettacolare che consegna ai rossoblù il traguardo inseguito per tutta la stagione.

Bastavano tre punti per chiudere il discorso e trasformare l’attesa in certezza. La squadra di mister Bria li ha presi tutti, con la forza di chi non voleva lasciare nulla al caso e con l’urgenza di chi sentiva vicinissimo un obiettivo diventato, settimana dopo settimana, sempre più concreto. Il risultato finale racconta una gara piena di gol, ma soprattutto racconta la superiorità con cui la Soccer ha affrontato una serata che poteva pesare tantissimo sul piano mentale.

In avvio il tecnico rossoblù sceglie Cortaberria tra i pali, con Abbruzzese, Pansera, Mammone e Celestino in difesa. In mezzo al campo agiscono Prete A., Caruso e Cruz, alle spalle del tridente offensivo composto da Novello, Vieira e Prete R.. È una formazione pensata per spingere, attaccare e imporre subito ritmo e personalità. E la risposta del campo arriva puntuale.

Il primo squillo arriva al 20’, quando Alessandro Prete finalizza con lucidità un perfetto assist del capitano e rompe l’equilibrio. È il gol che libera la tensione e apre le porte a una serata destinata a diventare memorabile. Otto minuti più tardi la Soccer raddoppia: Celestino mette in mezzo un pallone preciso, Novello fa da sponda aerea e Vieira, con controllo di spalla e conclusione potente, firma il 2-0.

La squadra di Bria è padrona del campo, gioca con entusiasmo e con la convinzione di chi sente vicinissimo il traguardo. Lo stesso Vieira si prende ancora la scena poco dopo con una spettacolare sforbiciata sul secondo palo che vale il 3-0 e accende ulteriormente un ambiente già carico di attesa ed emozione.

La Soccer continua a spingere e a costruire occasioni. Cruz colpisce l’ennesimo palo della sua stagione, confermando la pressione costante dei rossoblù. Nella ripresa è ancora capitan Prete a lasciare il segno, trovando il poker con una conclusione dalla distanza che indirizza definitivamente la gara. A quel punto il match si trasforma nella passerella di una squadra che sente la Promozione tra le mani e non vuole smettere di giocare.

C’è spazio anche per il gol di Mattia Cinque, che va a segno con il destro, e per quello di Novello, freddo nell’area piccola a trovare l’angolino. La festa si completa con un’altra rete del capitano, che firma così la sua doppietta personale in una delle serate più importanti dell’anno. Il Fuscaldo prova a restare dentro la partita e riesce a segnare quattro volte, ma la Soccer risponde sempre, mantenendo il controllo del confronto e senza dare mai davvero la sensazione di poter perdere il filo della gara.

Al triplice fischio arriva l’esplosione di gioia. Sul terreno di gioco si mescolano abbracci, lacrime, sorrisi e liberazione, le immagini più autentiche di una squadra che ha aspettato questo momento per un’intera stagione. La Soccer Montalto è campione e torna in Promozione con il peso e il valore di una rivincita sportiva fortissima.

Il traguardo assume ancora più significato se letto dentro il percorso recente del club. Dopo la retrocessione dello scorso anno, i rossoblù hanno saputo reagire con una stagione di grande spessore, costruita su lavoro, costanza, dedizione e spirito di gruppo. La Promozione conquistata con un turno d’anticipo non è infatti un episodio isolato, ma il coronamento di un cammino solido, rafforzato anche dal successo in Coppa Calabria. Un doppio risultato che certifica il valore del progetto tecnico e la capacità della squadra di restare concentrata dall’inizio alla fine.

L’ultimo impegno stagionale arriverà nella 30ª giornata, con la trasferta nel derby contro l’Academy Montalto.