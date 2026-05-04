È stato definito il calendario delle farmacie di turno tra Cosenza e Rende per le settimane comprese tra maggio e luglio. Il prospetto dell’Ordine provinciale dei farmacisti di Cosenza indica, giorno per giorno, le farmacie aperte per il servizio diurno, quelle reperibili a chiamata e il presidio notturno.

L’orario ordinario di servizio prevede l’apertura al mattino dalle 8.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 20, mentre il turno notturno copre la fascia 20-8.30. Per Cosenza, il servizio notturno risulta affidato tutte le notti alla farmacia Chetry, in piazza Kennedy 7.

Per la settimana dall’11 al 17 maggio, il turno diurno e notturno a chiamata nell’area di Rende e Quattromiglia parte lunedì 11 maggio con la farmacia Jorio, in via A. Volta, angolo Galileo Galilei, a Quattromiglia. Martedì 12 maggio tocca alla farmacia Pellegrini, in piazza Martin Luther King, nel complesso Metropolis di Roges. Mercoledì 13 maggio è indicata la farmacia Peluso, sulla SS19 in contrada Settimo a Rende. Giovedì 14 maggio il turno passa alla farmacia Europa, in via Verdi, contrada Tocci, a Quattromiglia. Venerdì 15 maggio è prevista la farmacia Stumpo, in via Fratelli Bandiera a Commenda. Sabato 16 maggio figura la farmacia Minardi, sulla SS107 in contrada Cutura, vicino al Campus, a Rende. Domenica 17 maggio chiude la settimana la farmacia San Francesco, in via Alessandro Manzoni, contrada Pirelle-Surdo, a Rende. Nella stessa settimana, a Cosenza, il servizio diurno vede lunedì 11 maggio le farmacie Misasi e Vitola, martedì 12 maggio La Rosa e Caruso, mercoledì 13 maggio Eliale e Russo, giovedì 14 maggio Berardelli e Catera, venerdì 15 maggio Romanello e Serra, sabato pomeriggio 16 maggio Aiello e Stancati, domenica 17 maggio per l’intera giornata Chetry e Policicchio.

Mese di maggio

Dal 18 al 24 maggio, il calendario indica lunedì 18 maggio la farmacia Lourdes, in via Busento a Rende; martedì 19 maggio la farmacia Di Arcavacata, in via Bertoni, ad Arcavacata di Rende; mercoledì 20 maggio la farmacia Gabriele, in via Giorgio De Chirico, a Saporito di Rende; giovedì 21 maggio la farmacia Pucci-Fortunato, in via San Francesco di Paola, nel centro storico di Rende; venerdì 22 maggio la farmacia Jorio, a Quattromiglia; sabato 23 maggio la farmacia Pellegrini, a Roges; domenica 24 maggio la farmacia Peluso, in contrada Settimo. A Cosenza, lunedì 18 maggio sono di turno Dei Bruzi e Ciacco, martedì 19 maggio Costabile e Sesti Osseo, mercoledì 20 maggio Della Riforma e Del Sole, giovedì 21 maggio Molinaro e Santoro, venerdì 22 maggio Misasi e Vitola, sabato pomeriggio 23 maggio La Rosa e Caruso, domenica 24 maggio per l’intera giornata Eliale e Russo.

Mese di giugno

Il calendario riprende poi con la settimana dall’1 al 7 giugno. Lunedì 1 giugno il turno a chiamata nell’area rendese è affidato alla farmacia Pucci-Fortunato, martedì 2 giugno alla Jorio, mercoledì 3 giugno alla Pellegrini, giovedì 4 giugno alla Peluso, venerdì 5 giugno alla Europa, sabato 6 giugno alla Stumpo e domenica 7 giugno alla Minardi. A Cosenza, lunedì 1 giugno sono indicate Molinaro e Santoro dalle 13 alle 16.30. Martedì 2 giugno, giorno festivo, il servizio copre l’intera giornata con Misasi e Vitola. Mercoledì 3 giugno tocca a La Rosa e Caruso, giovedì 4 giugno a Eliale e Russo, venerdì 5 giugno a Berardelli e Catera, sabato pomeriggio 6 giugno a Romanello e Serra, domenica 7 giugno per l’intera giornata ad Aiello e Stancati.

Dall’8 al 14 giugno, il turno diurno e notturno a chiamata prevede lunedì 8 giugno la farmacia San Francesco, martedì 9 giugno la Lourdes, mercoledì 10 giugno la Di Arcavacata, giovedì 11 giugno la Gabriele, venerdì 12 giugno la Pucci-Fortunato, sabato 13 giugno la Jorio e domenica 14 giugno la Pellegrini. A Cosenza, lunedì 8 giugno sono di turno Chetry e Policicchio, martedì 9 giugno Dei Bruzi e Ciacco, mercoledì 10 giugno Costabile e Sesti Osseo, giovedì 11 giugno Della Riforma e Del Sole, venerdì 12 giugno Molinaro e Santoro, sabato pomeriggio 13 giugno Misasi e Vitola, domenica 14 giugno per l’intera giornata La Rosa e Caruso.

Nella settimana dal 15 al 21 giugno, il prospetto riporta lunedì 15 giugno la farmacia Peluso, martedì 16 giugno la Europa, mercoledì 17 giugno la Stumpo, giovedì 18 giugno la Minardi, venerdì 19 giugno la San Francesco, sabato 20 giugno la Lourdes e domenica 21 giugno la Di Arcavacata. Per Cosenza, lunedì 15 giugno il servizio diurno interessa Eliale e Russo, martedì 16 giugno Berardelli e Catera, mercoledì 17 giugno Romanello e Serra, giovedì 18 giugno Aiello e Stancati, venerdì 19 giugno Chetry e Policicchio, sabato pomeriggio 20 giugno Dei Bruzi e Ciacco, domenica 21 giugno per tutta la giornata Costabile e Sesti Osseo.

Dal 22 al 28 giugno, il turno a chiamata nell’area Rende-Quattromiglia parte lunedì 22 giugno con la farmacia Gabriele, prosegue martedì 23 giugno con Pucci-Fortunato, mercoledì 24 giugno con Jorio, giovedì 25 giugno con Pellegrini, venerdì 26 giugno con Peluso, sabato 27 giugno con Europa e domenica 28 giugno con Stumpo. A Cosenza, lunedì 22 giugno sono indicate Della Riforma e Del Sole, martedì 23 giugno Molinaro e Santoro, mercoledì 24 giugno Misasi e Vitola, giovedì 25 giugno La Rosa e Caruso, venerdì 26 giugno Eliale e Russo, sabato pomeriggio 27 giugno Berardelli e Catera, domenica 28 giugno per l’intera giornata Romanello e Serra.

Mese di (giugno e) luglio

Il calendario prosegue dal 29 giugno al 5 luglio. Lunedì 29 giugno il turno a chiamata è affidato alla farmacia Minardi, martedì 30 giugno alla San Francesco, mercoledì 1 luglio alla Lourdes, giovedì 2 luglio alla Di Arcavacata, venerdì 3 luglio alla Gabriele, sabato 4 luglio alla Pucci-Fortunato e domenica 5 luglio alla Jorio. A Cosenza, lunedì 29 giugno sono di turno Aiello e Stancati, martedì 30 giugno Chetry e Policicchio, mercoledì 1 luglio Dei Bruzi e Ciacco, giovedì 2 luglio Costabile e Sesti Osseo, venerdì 3 luglio Della Riforma e Del Sole, sabato pomeriggio 4 luglio Molinaro e Santoro, domenica 5 luglio per l’intera giornata Misasi e Vitola.

L’ultimo prospetto disponibile riguarda la settimana dal 13 al 19 luglio. Lunedì 13 luglio è indicata la farmacia Di Arcavacata, martedì 14 luglio la Gabriele, mercoledì 15 luglio la Pucci-Fortunato, giovedì 16 luglio la Jorio, venerdì 17 luglio la Pellegrini, sabato 18 luglio la Peluso e domenica 19 luglio la Europa. Per Cosenza, lunedì 13 luglio il servizio diurno coinvolge Costabile e Sesti Osseo, martedì 14 luglio Della Riforma e Del Sole, mercoledì 15 luglio Molinaro e Santoro, giovedì 16 luglio Misasi e Vitola, venerdì 17 luglio La Rosa e Caruso, sabato pomeriggio 18 luglio Eliale e Russo, domenica 19 luglio per tutta la giornata Berardelli e Catera.

Per tutte le settimane riportate, il prospetto conferma che il turno notturno a Cosenza, dalle 20 alle 8.30, è garantito dalla farmacia Chetry, in piazza Kennedy 7, con recapito telefonico 0984/24155.