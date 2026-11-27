Residenti ed emigrati hanno contribuito al ritorno della Vittoria Alata. La Pro Loco ha trasferito alla Tesoreria comunale 25.730,07 euro al netto delle spese. Natale resta un auspicio, senza una data di consegna

A San Giovanni in Fiore sono iniziati i lavori per riportare la Vittoria Alata, che i sangiovannesi chiamano «l’Angelo», nella sua storica collocazione. La sottoscrizione promossa dalla Pro Loco insieme al Comune si è chiusa con 26.433 euro di donazioni. Hanno partecipato sia i residenti sia i sangiovannesi che vivono altrove in Italia e all’estero.

Nel rendiconto diffuso dalla Pro Loco San Giovanni in Fiore APS, le donazioni tramite GoFundMe ammontano a 20.373 euro, quelle tramite bonifico bancario a 6.060 euro. Detratte le commissioni della piattaforma e le spese bancarie, pari in tutto a 702,93 euro, l’associazione ha versato alla Tesoreria comunale 25.730,07 euro, con destinazione vincolata alla ricollocazione della statua.

Per generazioni il luogo in cui sorgeva il monumento è stato un punto di ritrovo. La Pro Loco riferisce che l’area del cantiere è già stata transennata e auspica che i lavori proseguano anche in questa fase di attesa per la nomina del commissario prefettizio.

La speranza dell’associazione è che chi torna in città per le feste possa ritrovare la statua al suo posto. «A Natale, ci vediamo all’Angelo!», si legge nella nota con cui la Pro Loco ringrazia i donatori e chi ha fatto conoscere la raccolta. Non è stata annunciata una data per la conclusione dei lavori.