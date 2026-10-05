Refezione avviata con sei punti cottura e iscrizioni fino al 12 ottobre. La rete dei nidi comunali raggiungerà 254 posti

Sono 3.303 gli alunni iscritti alla refezione scolastica di Corigliano-Rossano. Il servizio è partito lunedì 5 ottobre con sei punti cottura attivi, mentre nei prossimi giorni entrerà in funzione anche quello di Piragineti, interessato da un intervento di riqualificazione.

Le famiglie potranno ancora presentare la domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 12 ottobre.

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione comunale, il numero degli iscritti è aumentato rispetto ai 1.504 registrati nell’anno scolastico 2018/2019 e ai 2.524 del 2021/2022.

Il confronto con il 2018/2019 mostra una crescita di 1.799 alunni, pari a circa il 120%. Per il Comune, l’incremento conferma l’estensione del servizio a un numero crescente di famiglie.

Trasporto scolastico con 15 linee

È operativo anche il trasporto scolastico, organizzato attraverso 15 linee. A queste si aggiungono alcune corse individuali destinate agli alunni con disabilità.

Alla data del 5 ottobre risultano trasportati 258 studenti, ai quali si sommano 41 alunni con disabilità. Complessivamente, quindi, il servizio interessa 299 utenti.

Il trasporto è organizzato secondo bacini territoriali e collega i punti di raccolta ai plessi individuati nel piano annuale, generalmente quelli più vicini alla residenza degli alunni.

Il Comune precisa che non è garantito il collegamento verso qualsiasi istituto presente in città. Le domande riferite a scuole esterne al bacino naturale vengono valutate dal responsabile del servizio e possono essere accolte soltanto se non determinano problemi organizzativi. La priorità resta assegnata agli studenti appartenenti al bacino territoriale di riferimento.

Frasso apre il 13 ottobre

Prosegue parallelamente il potenziamento dei servizi destinati alla prima infanzia. L’asilo nido di via Maradea è già operativo a pieno regime con 66 posti, dopo gli interventi di riqualificazione e ampliamento.

Il 13 ottobre cominceranno le attività nel nuovo nido di Frasso, che dispone di 56 posti.

Nel corso del mese è prevista anche la consegna degli arredi per le nuove strutture di Petra e Boscarello. Entrambi i nidi avranno una capienza di 66 posti e l’inizio dell’anno educativo è programmato per il 3 novembre.

Con l’entrata in funzione delle quattro strutture, la rete comunale raggiungerà complessivamente 254 posti.

Le assunzioni previste per i nuovi servizi

L’ampliamento dei nidi avrà anche ricadute occupazionali. Gli atti di gara prevedono l’impiego complessivo di 55 persone: 16 interessate dalla clausola sociale e 39 da assumere ex novo.

Il reclutamento sarà gestito dall’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto degli impegni assunti durante la procedura di gara. Il Comune non interverrà direttamente nella selezione del personale.

L’Amministrazione ha comunque annunciato che chiederà all’impresa una relazione sulle modalità di reclutamento e sui criteri utilizzati per valutare i curricula. L’obiettivo dichiarato è garantire trasparenza, valorizzare il merito e assicurare adeguate professionalità nei servizi educativi, nel rispetto dell’autonomia gestionale dell’operatore.

Una rete per diritto allo studio e conciliazione

Mensa, trasporto e asili nido compongono il quadro dei servizi attivati o in fase di potenziamento. Gli interventi puntano a sostenere il diritto allo studio, l’inclusione degli alunni e la conciliazione tra lavoro e vita familiare.