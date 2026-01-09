Il tema dell’attaccante da schierare titolare da parte del Cosenza è un argomento da affrontare. E’ destinato ad essere punto di discussione nelle scelte tecniche di Antonio Buscè e non riguarda soltanto la prossima trasferta di Salerno. Da quando Simone Mazzocchi si è fermato per l’infortunio alla spalla sinistra il reparto offensivo dei Lupi ha perso il suo principale punto di riferimento.

L’assenza dell’attaccante ha aperto una riflessione profonda sull’efficacia del terminale offensivo. Né Beretta né Achour sono riusciti finora a garantire quella continuità realizzativa necessaria a una squadra che punta al salto di categoria, forse ormai possibile solo attraverso i playoff vista la distanza di otto punti dalla vetta.

Dopo lo stop di Mazzocchi l’allenatore ha scelto di puntare con decisione su Beretta affidandogli una maglia da titolare in maniera costante a partire dalla gara contro il Picerno. Una fiducia che pero non ha prodotto i risultati sperati. L’attaccante varesino arrivato a Cosenza solo a ottobre dopo un lungo periodo da svincolato ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non ottimale che ne ha limitato l’impatto.

Tra le ipotesi al vaglio dello staff tecnico prende quota una soluzione più dinamica. Emmausso rappresenta un’opzione diversa meno strutturata sul piano fisico ma capace di aumentare qualità tecnica e imprevedibilità nella manovra offensiva. Una scelta che potrebbe cambiare volto all’attacco.

Non a caso nel dopo gara di Monopoli Buscè ha lasciato intendere la possibilità di schierare l’ex Cerignola in un ruolo atipico da falso nueve. Un esperimento che potrebbe aiutare il Cosenza a trovare nuove risposte offensive in un momento decisivo della stagione.