Due partite, due sconfitte e ancora zero punti in classifica. Il campionato del Cosenza è iniziato in salita. Dopo il 3-1 incassato sul campo dell’Audace Cerignola nella prima giornata, ieri sera è arrivato anche l’1-2 contro il Potenza, maturato al 95’ con il gol di Bura. Il bilancio dopo 180 minuti è quindi di 2 reti realizzate e 5 subite. Una partenza certamente negativa, ma non inedita nella storia recente dei Lupi. Prendendo come riferimento le stagioni disputate dal ritorno in Serie B del 1988 in avanti, ci sono infatti altri cinque campionati nei quali il Cosenza aveva perso entrambe le prime due giornate.

Il precedente incredibile del 1989/90: risultati identici

La coincidenza più curiosa porta indietro di 37 anni. Nel campionato di Serie B 1989/90 il Cosenza di Gianni Di Marzio iniziò perdendo 3-1 a Padova e, sette giorni più tardi, 1-2 al San Vito contro la Reggiana. Esattamente gli stessi risultati registrati oggi: 3-1 in trasferta alla prima, 1-2 nella gara interna alla seconda. Anche allora, dunque, dopo due giornate il bilancio era di zero punti, 2 gol fatti e 5 subiti. I rossoblù mossero la classifica alla terza giornata con lo 0-0 di Cagliari e dovettero aspettare ancora per la prima vittoria. Quella stagione terminò con una salvezza soffertissima: 14° posto a quota 34 e permanenza in Serie B ottenuta grazie alla classifica avulsa.

Il 2002/03, l’annata più nera

Un'altra doppia sconfitta iniziale arrivò nel 2002/03 sempre in Serie B. Il Cosenza perse 1-2 in casa contro il Palermo alla prima giornata e 1-0 a Verona alla seconda. Il riscatto fu immediato, almeno sul campo: alla terza arrivò il successo per 2-1 contro il Vicenza. Fu però una stagione da dimenticare. Il Cosenza concluse il campionato al penultimo posto e ai problemi sportivi si aggiunsero quelli societari che portarono poi al tracollo del club ed alla ripartenza dalla Serie D.

Nel 2006 due 0-1 consecutivi in Serie D

Il precedente successivo risale al 2006/07, durante gli anni della Serie D. Alla prima giornata il Cosenza con Zunico in panchina perse 1-0 sul campo del Neapolis; alla seconda arrivò un altro ko di misura, 0-1 al San Vito contro l’Adrano. Quella squadra riuscì comunque a risalire la china: con l’arrivo di Rigoli chiuse il girone I al quarto posto e conquistò i playoff, venendo eliminata in semifinale dal Siracusa.

2017/18: dalla falsa partenza alla notte di Pescara

È certamente il precedente che il Cosenza attuale vorrebbe imitare. Nel 2017/18 in Serie C i Lupi partirono malissimo: 3-1 a Monopoli alla prima giornata e 0-2 al Marulla contro la Paganese alla seconda.

E non finì lì. Il Cosenza rimase senza vittorie per sei giornate e conquistò il primo successo soltanto alla settima, a Reggio Calabria. Quell’avvio disastroso non impedì però alla stagione di trasformarsi in una delle più belle della storia recente rossoblù: con Piero Braglia in panchina il Cosenza risalì, centrò i playoff e il 16 giugno 2018 batté il Siena nella finale di Pescara conquistando la promozione in Serie B.

L’ultima volta nel 2021/22

Prima di questa stagione, l’ultimo precedente era il 2021/22 in Serie B. Il Cosenza di Zaffaroni esordì perdendo 1-0 ad Ascoli e cinque giorni dopo venne travolto 5-1 a Brescia. Dopo due gare il bilancio era addirittura peggiore di quello attuale: zero punti, un gol segnato e sei subiti. Fu un’annata anomala visto che la riammissione arrivò solo a fine luglio ed i lupi e partirono in netto ritardo in confronto alle altre. Alla terza giornata arrivò però la reazione con il 2-1 casalingo sul Vicenza firmato da Gori e Caso. Quella stagione si concluse con una salvezza al cardiopalma, conquistata proprio contro il Vicenza ai playout.