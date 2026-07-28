Tra i punti interrogati del prossimo Cosenza c’è senza dubbio il futuro di Thomas Pompei. Il portiere, in considerazione anche della giovanissima età, classe 2006, potrebbe essere appetito da altre società, anche in categorie superiori. L’obiettivo di Fabio Lucioni però, è quello di tentare di rinnovare il suo contratto. Il ds rossoblù vorrebbe offrire un biennale al portiere, con la promessa anche della titolarità nel ruolo, nonostante l’interesse per Iliev del Cagliari sia concreto.

Dialogo iniziato

Siamo ancora alle fasi embrionali della trattativa. L’agente di Pompei, Franco Micco, è in attesa di una vera e propria offerta per provare a capire cosa fare insieme al suo assistito. Il contratto del portiere scadrà il 30 giugno del 2027 e da parte del Cosenza, se non si troverà un accordo per il rinnovo, sarà anche l’ultima occasione per provare a monetizzare con il cartellino del calciatore che, ricordiamolo, nella scorsa stagione concluse con i galloni del titolare la stagione, dopo esser stato ad osservare nella prima parte di stagione.