Dalla parte rossoblù ci sono profili che a Foggia hanno lasciato il segno, mentre nei pugliesi due vecchie meteore del Cosenza

Sabato alle 14.30 il Marulla farà da cornice a Cosenza-Foggia, gara della 35ª giornata di campionato. Oltre al peso della posta in palio, con i rossoblù in piena corsa per un piazzamento importante e i rossoneri a caccia di punti pesanti per la salvezza, il match propone anche una trama particolare fatta di ritorni, ricordi e percorsi che si intrecciano.

Tre ex nel Cosenza

Nel Cosenza ci sono tre ex in rosa: il primo è Christos Kourfaldis. Il centrocampista greco, rientrato da poco tra i convocati dopo il lungo stop causato dalla rottura del crociato, ha un pezzo di carriera legato proprio al Foggia. In Puglia, nella stagione 2019-2020, mise insieme 20 presenze e anche un gol in Serie D, lasciando intravedere qualità che poi lo hanno portato a proseguire il suo percorso tra i professionisti con la maglia del Cagliari. Ma gli intrecci non finiscono certo qui. In maglia rossoblù ci sono infatti anche due attaccanti che con il Foggia hanno avuto un rapporto ben più consistente. Giacomo Beretta, ad esempio, allo Zaccheria è passato in due momenti differenti della propria carriera. La prima esperienza risale alla Serie B 2017-2018, quando riuscì a firmare 7 reti. La seconda, invece, è più recente ed è quella del 2022-2023, stagione nella quale tornò a vestire il rossonero prendendosi spazio tra campionato e playoff di Serie C. Per lui quella di sabato non può essere una partita qualsiasi.

Ex più fresco è Michele Emmausso, che ritroverà un ambiente conosciuto molto bene nella passata stagione. L’attaccante napoletano arriva infatti da un’annata importante con il Foggia, chiusa con 11 gol. La salvezza dei “Satanelli” nello scorso campionato è firmata dai suoi gol.

Due meteore cosentine con il Foggia

Sul fronte foggiano, invece, gli ex Cosenza sono due e riportano entrambi alla stagione 2021-2022, quella della Serie B rossoblù. Alessandro Minelli visse in Calabria una parentesi breve, con appena 4 presenze complessive prima di lasciare nel mercato invernale. Stesso bilancio, di fatto, anche per Steeve-Mike Eyango (nella foto), che in rossoblù arrivò in prestito dal Genoa e raccolse 4 apparizioni ufficiali senza riuscire a ritagliarsi uno spazio stabile.