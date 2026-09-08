Tre partite, tre sconfitte e zero punti. L'1-3 di Cerignola, l'1-2 contro il Potenza e il pesantissimo 4-0 di Catania hanno consegnato al Cosenza un avvio di campionato che entra direttamente nella storia negativa del club. Dopo tre giornate la squadra rossoblù ha segnato appena 2 gol e ne ha incassati 9, con una differenza reti di -7.

Ma quanto bisogna tornare indietro per trovare un Cosenza capace di perdere le prime tre partite di campionato? Parecchio. Prendendo in considerazione esclusivamente gli inizi di stagione, e quindi escludendo le tante serie di tre o più sconfitte maturate durante i vari campionati, quello del 2026/27 è soltanto il terzo caso nella storia rossoblù in Serie C.

Il precedente più recente è del 1973

L'ultimo risaliva addirittura alla stagione 1973/74, quindi 53 anni fa, nel campionato di Serie C2. E in quel caso l'inizio fu persino peggiore di quello attuale. Il Cosenza esordì perdendo 0-2 in casa contro il Sorrento. Sette giorni più tardi arrivò l'1-3 interno con il Chieti, quindi alla terza giornata la Turris travolse i rossoblù per 4-0. Dopo le prime tre gare il bilancio era dunque di zero punti, un solo gol segnato e nove subiti. Quasi una fotocopia di oggi: il Cosenza di Coppitelli ha realizzato un gol in più, ma ne ha incassati esattamente lo stesso numero. Il 1973/74, però, riservò un'ulteriore mazzata. Alla quarta giornata arrivò anche lo 0-2 casalingo con il Trapani: quattro sconfitte nelle prime quattro partite. Il primo punto venne conquistato soltanto successivamente, con lo 0-0 sul campo del Latina. La prima vittoria sarebbe arrivata addirittura il 25 novembre, 1-0 contro il Lecce. Quella stagione terminò con il Cosenza al 18° posto e con la retrocessione in Serie D.

Bisogna risalire al 1937 per trovare l'altro caso

L'altro precedente è quasi da archeologia calcistica. Stagione 1937/38, campionato di Serie C. Il Cosenza perse all'esordio per 1-0 in casa contro la Civitavecchiese e successivamente per 4-2 sul campo della Mater. Alla terza giornata di calendario i rossoblù osservarono un turno di riposo, ma alla loro terza partita effettivamente disputata arrivò un altro ko: 2-0 a Potenza. Anche quel Cosenza, quindi, perse le prime tre gare giocate. La serie si interruppe alla quarta uscita con lo 0-0 casalingo contro il Foggia. La squadra concluse poi il campionato al 12° posto e fu successivamente riammessa in Serie C. Tra quel precedente e quello del 1973 passarono 36 anni. Dal 1973 a oggi ne sono trascorsi altri 53.