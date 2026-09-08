Il 16 settembre una giornata gratuita dedicata a Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Registrazione online e certificazione digitale finale

Una giornata per conoscere le opportunità europee e imparare a trasformare un’idea in un progetto rivolto alla comunità. Mercoledì 16 settembre, dalle 10.30 alle 17.30, la Sala consiliare di Palazzo dei Bruzi ospiterà la “Palestra di progettazione”, iniziativa dedicata ai programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.

La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione online. Al termine delle attività sarà rilasciata una certificazione digitale.

A chi è rivolta l’iniziativa

La giornata è destinata ai giovani, alle associazioni e agli enti interessati a conoscere gli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea e a sviluppare iniziative per il proprio territorio.

L’appuntamento è promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e da Eurodesk Italy, in collaborazione con il Centro Eurodesk del Comune di Cosenza, coordinato dal professor Franco Mollo.

Durante l’incontro saranno illustrate le modalità di partecipazione ai programmi europei e le procedure previste per la presentazione delle proposte. L’attività assume particolare rilievo anche in vista della prossima scadenza fissata al primo ottobre alle ore 12.

Il programma della giornata

La mattinata sarà dedicata alla presentazione delle azioni Erasmus+ rivolte alla partecipazione giovanile e dei Progetti di solidarietà finanziati nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà.

Nel pomeriggio si svolgerà un laboratorio pratico. I partecipanti potranno lavorare sulle proprie idee e confrontarsi direttamente con gli esperti dell’Agenzia Italiana per la Gioventù.

L’obiettivo è fornire conoscenze e indicazioni operative utili a impostare proposte coerenti con le opportunità offerte dai programmi europei.

Caruso: «Strumenti per realizzare le proprie idee»

«Siamo particolarmente lieti di ospitare a Palazzo dei Bruzi un’iniziativa che offre ai nostri giovani la possibilità di conoscere e utilizzare concretamente le opportunità messe a disposizione dall’Europa», afferma il sindaco Franz Caruso.

«È importante che le nuove generazioni siano messe nelle condizioni di conoscere gli strumenti che possono aiutarle a realizzare le proprie idee e a dare un contributo alla crescita della città».

Il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca sottolinea il valore della sede scelta: «Il Consiglio comunale è la sede naturale della partecipazione e del confronto e per questo considero particolarmente significativo che possa ospitare una giornata rivolta ai giovani».

Buffone: «Un’occasione di formazione»

Per l’assessore al Welfare e delegata ai rapporti con l’Unione europea Veronica Buffone, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni ai programmi comunitari.

«Il nostro compito, come istituzioni, è anche quello di creare occasioni nelle quali i giovani possano confrontarsi, formarsi e sentirsi parte attiva della comunità», afferma l’assessore.

Come registrarsi

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile nella pagina dedicata alla Palestra di progettazione di Cosenza.

La registrazione consente di prendere parte sia alla sessione informativa del mattino sia al laboratorio pomeridiano. La certificazione digitale sarà rilasciata al termine della giornata.