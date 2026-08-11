L’anticiclone africano non arretra e dominerà ancora per giorni. L’umidità rende pesanti le giornate lungo il litorale, mentre sui rilievi tornano temporali, grandinate e forti fulminazioni

L'anticiclone non molla la presa. Da diverse settimane ormai, come segnalato dal Meteo Cosenza, un possente campo alto pressorio sta interessando il Mediterraneo e la nostra Regione apportando temperature oltre le medie del periodo ovunque. Il termometro infatti si mantiene ben saldo sui 33-34°C su coste e pianure ma la sensazione di caldo è accentuata da un alto tasso di umidità che invade l'intera area costiera della Calabria sia di giorno ma in particolare nelle ore serali e notturne con caldo localmente insopportabile.

Picchi più elevati invece si registrano nelle aree più interne con le temperature che, specie nel Cosentino, raggiungono i 38-39°C ma con tassi di umidità decisamente molto bassi.

Meteo Cosenza, si andrà oltre Ferragosto col caldo afoso

Nei prossimi giorni tale tendenza non cambierà con clima ancora molto caldo su tutta la Calabria e con temperature che continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali anche oltre Ferragosto.

Le uniche note positive sono i temporali pomeridiani: dopo una pausa nella giornata di oggi, ecco che da mercoledì violenti temporali continueranno ad interessare tutte le aree montuose della regione con piogge localmente intense e accompagnate da intensa attività elettrica e grandine. I fenomeni sconfineranno inoltre fin verso le aree interne e a tratti anche sulle coste specie del Catanzarese. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul Meteo Cosenza e calabrese.