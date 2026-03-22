Il Cosenza torna in campo oggi pomeriggio per sfidare, com’è noto, il Latina. La partita, valida per la 33^ giornata di campionato, mette in palio tre punti importantissimi per i ragazzi di mister Buscè, impegnati nella rincorsa al terzo posto, dopo il controsoprasso attuato dalla Salernitana nel turno precedente, complice il passofalso di Casarano.

La probabile formazione

Per quel che concerne la formazione titolare, i lupi ritrovano Caporale ma perdono Langella, appiedato dal Giudice Sportivo. Il difensore si piazzerà a sinistra, nella linea di 4 difensori composta anche da Dametto, Moretti e Cannavò, davanti al portiere Pompei. A centrocampo Palmieri farà le veci di Langella nel ruolo di regista. Ai suoi lati probabilmente ci sarà Ciotti, buono per tutte le posizione, e Contiliano, che dovrebbe vincere il ballottaggi con un mai convincente Ba. Garritano, al rientro dall’infortunio, partirà dalla panchina. In prima linea Baez chiede spazio. Potrebbe partire dal 1’ a destra, con Beretta al centro e Florenzi a sinistra. In questo caso sarebbe Emmausso a lasciargli inizialmente posto.