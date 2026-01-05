I due nuovi acquisti, entrati nella ripresa, non hanno inciso. Male anche Ferrara e Dalle Mura
PHOTO
Dametto in azione
Terminata la partita tra Cosenza e Monopoli, ecco il giudizio espresso sui giocatori allenati da Antonio Buscè. I nuovi ingressi, Ciotti ed Emmausso, non hanno offerto una prestazione convincente ma avranno tempo per rimettersi in pista. Ecco tutte le altre insufficienze.
DIFESA
VETTOREL: VOTO 5.5
Inoperoso nel primo tempo. Uscita bassa tempestiva nella ripresa ma è incerto sui gol di Fall e Dudic
CANNAVO’: VOTO 6
Ad inizio match impreciso in qualche disimpegno. Discreta l’intesa con Ricciardi.
DAMETTO: VOTO 6
Deciso nei contrasti con Tirelli, prova a giocare d’anticipo riuscendoci in modo ottimale.
DALLE MURA: VOTO 5.5
Più falloso di Dametto, nel primo tempo rischia due volte l’ammonizione. Soffre Fall nella seconda frazione di gioco.
FERRARA: VOTO 5.5
Ordinaria amministrazione nella prima frazione di gioco. Nella ripresa non incide sbagliando diversi palloni.
CENTROCAMPO
KOUAN: VOTO 5.5
Poco presente in mezzo al campo nelle azioni più importanti
LANGELLA: VOTO 6
Ex della gara, dimostra capacità di lettura ma nella ripresa si innervosisce. Ammonito, era in diffida: salterà la Salernitana.
GARRITANO: VOTO 6
Nel primo tempo cerca il gol d’autore, ma il portiere del Monopoli non si fa trovare impreparato.
ATTACCO
RICCIARDI: VOTO 5.5
Nella prima frazione di gioco non è ispirato come al solito. Soffre la marcatura stretta del Monopoli.
BERETTA: VOTO 5.5
Si vede poco nei primi 45 minuti. Nella ripresa cicca il pallone in area di rigore.
FLORENZI: VOTO 6
È presente nelle due azioni più pericolose del match ma non è fortunato.
ALLENATORE
BUSCÈ: VOTO 5
Partita d’attesa nel primo tempo, dove la squadra sviluppa poco gioco offensivo. Nella ripresa gioca con il 4-2-3-1 ma non arrivano miglioramenti. Una sconfitta pesante.
SUBENTRATI
CIOTTI: VOTO 5.5
Il suo ingresso in campo non dà maggiori soluzioni alla fascia destra.
EMMAUSSO: VOTO 5.5
Non si vede quasi mai. Un giocatore offensivo di qualità che deve trovare la giusta collocazione in campo.
ACHOUR: VOTO 6
Prova a dare la scossa con il suo sinistro vellutato ma stavolta non ci riesce.
D’ORAZIO: VOTO 5.5
Indecisione con Vettorel sul raddoppio del Monopoli.