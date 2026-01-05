I due nuovi acquisti, entrati nella ripresa, non hanno inciso. Male anche Ferrara e Dalle Mura

Terminata la partita tra Cosenza e Monopoli, ecco il giudizio espresso sui giocatori allenati da Antonio Buscè. I nuovi ingressi, Ciotti ed Emmausso, non hanno offerto una prestazione convincente ma avranno tempo per rimettersi in pista. Ecco tutte le altre insufficienze.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 5.5

Inoperoso nel primo tempo. Uscita bassa tempestiva nella ripresa ma è incerto sui gol di Fall e Dudic

CANNAVO’: VOTO 6

Ad inizio match impreciso in qualche disimpegno. Discreta l’intesa con Ricciardi.

DAMETTO: VOTO 6

Deciso nei contrasti con Tirelli, prova a giocare d’anticipo riuscendoci in modo ottimale.

DALLE MURA: VOTO 5.5

Più falloso di Dametto, nel primo tempo rischia due volte l’ammonizione. Soffre Fall nella seconda frazione di gioco.

FERRARA: VOTO 5.5

Ordinaria amministrazione nella prima frazione di gioco. Nella ripresa non incide sbagliando diversi palloni.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 5.5

Poco presente in mezzo al campo nelle azioni più importanti

LANGELLA: VOTO 6

Ex della gara, dimostra capacità di lettura ma nella ripresa si innervosisce. Ammonito, era in diffida: salterà la Salernitana.

GARRITANO: VOTO 6

Nel primo tempo cerca il gol d’autore, ma il portiere del Monopoli non si fa trovare impreparato.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 5.5

Nella prima frazione di gioco non è ispirato come al solito. Soffre la marcatura stretta del Monopoli.

BERETTA: VOTO 5.5

Si vede poco nei primi 45 minuti. Nella ripresa cicca il pallone in area di rigore.

FLORENZI: VOTO 6

È presente nelle due azioni più pericolose del match ma non è fortunato.

ALLENATORE

BUSCÈ: VOTO 5

Partita d’attesa nel primo tempo, dove la squadra sviluppa poco gioco offensivo. Nella ripresa gioca con il 4-2-3-1 ma non arrivano miglioramenti. Una sconfitta pesante.

SUBENTRATI

CIOTTI: VOTO 5.5

Il suo ingresso in campo non dà maggiori soluzioni alla fascia destra.

EMMAUSSO: VOTO 5.5

Non si vede quasi mai. Un giocatore offensivo di qualità che deve trovare la giusta collocazione in campo.

ACHOUR: VOTO 6

Prova a dare la scossa con il suo sinistro vellutato ma stavolta non ci riesce.

D’ORAZIO: VOTO 5.5

Indecisione con Vettorel sul raddoppio del Monopoli.

