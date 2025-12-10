Nella prossima partita contro il Trapani, il Cosenza scenderà in campo con 3 calciatori diffidati. Infatti nella gara contro il Picerno ci sono le ammonizioni prese da Kouan e Ricciardi hanno fatto entrarei i due calciatori in diffida.

C’è anche D’Orazio

Ma oltre al centrocampista ed all’esterno d’attacco, anche capitan D’Orazio sta giocando con la diffida già dalla scorsa partita, visto il 4° cartellino giallo preso nella partita contro il Foggia. Un altro provvedimento disciplinare costringerà poi allo stop forzato nella gara casalinga contro la Cavese che chiuderà l’anno.