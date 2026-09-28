Non sono soltanto i 2 punti conquistati nelle prime sette giornate a raccontare le enormi difficoltà del Cosenza in questo avvio di campionato. A preoccupare è anche, e soprattutto, la produzione offensiva di una squadra che continua a fare una fatica enorme quando deve trovare la porta avversaria. I numeri, da questo punto di vista, sono piuttosto eloquenti. Dopo sette turni il Cosenza ha segnato appena 5 gol.

Considerando i 630 minuti regolamentari disputati finora, significa che ai rossoblù servono mediamente 126 minuti per realizzare una rete. Più di due ore di gioco per riuscire a esultare. In tre delle sette gare disputate, vale a dire nel 42,9% degli incontri, il Cosenza è rimasto completamente a secco. ù

È successo nella pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Catania, nello 0-0 contro la Cavese e nuovamente sabato al San Nicola contro il Bari. Nell'1-0 incassato in Puglia, peraltro, il Cosenza ha faticato enormemente a creare vere occasioni dalle parti di Cerofolini, confermando ancora una volta quanto sia complicato per la squadra di Federico Coppitelli rendersi realmente pericolosa negli ultimi metri.

A Bari difesa meglio, ma davanti nulla

La trasferta di Bari ha mostrato qualche passo avanti per quanto riguarda la tenuta difensiva. Dopo aver incassato 3 gol a Cerignola, 4 a Catania e addirittura 5 a Giugliano, al San Nicola i rossoblù hanno limitato maggiormente i danni, arrendendosi soltanto alla rete di Maggiore. Ma dall'altra parte del campo è mancata ancora una volta la risposta dell'attacco. Il risultato è stato l'ennesimo paradosso di questo inizio di stagione: anche concedendo meno rispetto alle precedenti trasferte, è bastato un solo gol del Bari per lasciare il Cosenza ancora a mani vuote.

Ed è probabilmente questo uno degli aspetti sui quali Coppitelli dovrà intervenire con maggiore urgenza. Perché una squadra che impiega mediamente più del dovuto ore per segnare rende ogni rete subita un ostacolo enorme da superare. Dopo sette giornate il Cosenza resta così ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. E prima ancora dei tre punti, i rossoblù sembrano dover ritrovare soprattutto una cosa: il gol .