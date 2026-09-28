Una Fiat Brava e un furgone cassonato sono stati distrutti da due distinti incendi scoppiati a breve distanza di tempo e di spazio. Indagini in corso sull’origine dei roghi

Due veicoli sono andati a fuoco nella notte a Corigliano-Rossano, in due distinti incendi verificatisi nell’area urbana di Rossano tra lo Scalo e il centro storico.

A rendere particolarmente significativo l’episodio è un elemento sul quale si concentra l’attenzione degli investigatori: secondo i primi accertamenti, entrambi i mezzi apparterrebbero allo stesso proprietario.

Il primo allarme è scattato in via Calabria, nella zona dello Scalo rossanese, dove le fiamme hanno avvolto e gravemente danneggiato una Fiat Brava parcheggiata lungo la strada.

A poca distanza di tempo, un secondo incendio si è sviluppato nel centro storico, nei pressi del piazzale della sede dell’Inps. Questa volta a essere coinvolto è stato un furgone cassonato.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza le aree interessate.

L’intervento ha consentito anche di evitare che il fuoco potesse propagarsi agli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze o provocare danni agli edifici.

Indagini sull’origine dei due roghi

Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine degli incendi.

La circostanza che i due veicoli risulterebbero riconducibili alla stessa persona viene considerata dagli investigatori un elemento da approfondire, anche per verificare l’eventuale natura dolosa degli episodi.

Nella ricostruzione di quanto accaduto potrebbero risultare utili anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle due zone.

Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti elementi definitivi sulla matrice dei roghi e le verifiche sono ancora in corso.