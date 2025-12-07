Squadra al completo contro i lucani: sono infatti 24 i convocati di mister Buscè. Assenti solo i lungodegenti Cimino, Kourfalidis, Novello ed Arioli
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
E’ il giorno di Cosenza-Picerno, gara valida per la 17^ giornata di campionato. Sulla carta è una partita alla portata dei lupi, ma dopo il ko di Foggia di una settimana fa, guai a sottovalutare l’avversario, attualmente ultimo in classifica. Per quel che riguarda i convocati rossoblù sono 24. Mancano gli infortunati di lungo corso come Cimino, Kourfalidis, Novello ed Arioli, anche se quest’ultimo dovrebbe rientrare già a Trapani.
La probabile formazione
Il dubbio che attanaglia sempre Buscè è uno. Chi gioca terzino destro, visto che dopo il ko di Cimino in rosa non c’è nessuno di ruolo per quella posizione? Contro il Benevento prima ed a Foggia poi, il tecnico campano ha sempre sorpreso scegliendo prima Cannavò e poi Dametto, tornando poi di nuovo su Cannavò nel secondo tempo della Zaccheria. Oggi potrebbe confermare Dametto, con Ferrara pronto a far rifiatare capitan D’Orazio diffidato. Al centro Caporale e Dalle Mura. Centrocampo solito con Kouan, Langella e Garritano, in cerca di riscatto dopo i due rigori falliti. In avanti Ricciardi ritroverà una maglia. Poi Achour spera di giocare e potrebbe farlo sia al posto di Mazzocchi, non al meglio dopo il problema alla spalla, sia al posto di Florenzi, anch’egli non al 100%.
I convocati del Cosenza
Portieri
• 22 Vettorel
• 1 Pompei
• 61 Falbo
Difensori
• 3 Barone
• 6 Dalle Mura
• 11 D’Orazio
• 16 Ricciardi
• 17 Caporale
• 26 Dametto
• 32 Rocco
• 33 Ferrara
Centrocampisti
• 5 Contiero
• 7 Cannavó
• 10 Garritano
• 19 Contiliano
• 21 Ragone
• 28 Kouan
• 34 Florenzi
• 44 Silvestri
• 71 Mazzulla
• 77 Langella
Attaccanti
• 9 Beretta
• 23 Achour
• 30 Mazzocchi