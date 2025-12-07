E’ il giorno di Cosenza-Picerno, gara valida per la 17^ giornata di campionato. Sulla carta è una partita alla portata dei lupi, ma dopo il ko di Foggia di una settimana fa, guai a sottovalutare l’avversario, attualmente ultimo in classifica. Per quel che riguarda i convocati rossoblù sono 24. Mancano gli infortunati di lungo corso come Cimino, Kourfalidis, Novello ed Arioli, anche se quest’ultimo dovrebbe rientrare già a Trapani.

La probabile formazione

Il dubbio che attanaglia sempre Buscè è uno. Chi gioca terzino destro, visto che dopo il ko di Cimino in rosa non c’è nessuno di ruolo per quella posizione? Contro il Benevento prima ed a Foggia poi, il tecnico campano ha sempre sorpreso scegliendo prima Cannavò e poi Dametto, tornando poi di nuovo su Cannavò nel secondo tempo della Zaccheria. Oggi potrebbe confermare Dametto, con Ferrara pronto a far rifiatare capitan D’Orazio diffidato. Al centro Caporale e Dalle Mura. Centrocampo solito con Kouan, Langella e Garritano, in cerca di riscatto dopo i due rigori falliti. In avanti Ricciardi ritroverà una maglia. Poi Achour spera di giocare e potrebbe farlo sia al posto di Mazzocchi, non al meglio dopo il problema alla spalla, sia al posto di Florenzi, anch’egli non al 100%.

I convocati del Cosenza

Portieri

• 22 Vettorel

• 1 Pompei

• 61 Falbo

Difensori

• 3 Barone

• 6 Dalle Mura

• 11 D’Orazio

• 16 Ricciardi

• 17 Caporale

• 26 Dametto

• 32 Rocco

• 33 Ferrara

Centrocampisti

• 5 Contiero

• 7 Cannavó

• 10 Garritano

• 19 Contiliano

• 21 Ragone

• 28 Kouan

• 34 Florenzi

• 44 Silvestri

• 71 Mazzulla

• 77 Langella

Attaccanti

• 9 Beretta

• 23 Achour

• 30 Mazzocchi