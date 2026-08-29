Il tecnico rossoblù chiama 23 calciatori per la sfida dello Scida. Tra le novità gli ultimi arrivati, mentre sorprende la presenza dell’attaccante classe 2002 nonostante sia in uscita
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Federico Coppitelli ha diramato l’elenco dei convocati per Cosenza-Potenza, gara in programma domani sera alle ore 21 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone e valida per la 2^ giornata di campionato. Sono 23 i calciatori scelti dal tecnico rossoblù. Subito dentro gli ultimi arrivati, con Energe già a disposizione dell’allenatore e presente nell’elenco per la sfida contro i lucani. Tra gli attaccanti figura anche Ndow. La novità più significativa riguarda però Massimo Zilli. L’attaccante è ormai da tempo al centro delle dinamiche di mercato ed è considerato tra i calciatori in partenza, ma Coppitelli ha deciso comunque di convocarlo. Un segnale che, almeno fino a quando la sua cessione non verrà definita, il centravanti resta pienamente utilizzabile. Resta fuori invece per motivi legati al calciomercato il centrocampista Palmieri. Ancora out il lungodegente Cimino.
I convocati del Cosenza
Portieri: Pompei, Iliev, Rantuccio.
Difensori: Giannini, Pascalau, Cogoni, Dametto, Dalmazzi, Barone, Ciotti.
Centrocampisti: Contiliano, Ndow, McJannet, Quieto, D’Alena, Ragone.
Attaccanti: Achour, Energe, Almaviva, Zilli, Petrovic, Palazzino, Pozzi.