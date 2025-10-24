Stop alla circolazione su Viale Magna Grecia e Via Formoso dalle 12 alle 18. Previsti divieti di sosta e percorsi alternativi per veicoli e pedoni

In vista della partita di serie C tra Cosenza e Potenza, in programma domenica 26 ottobre alle ore 14:30 allo stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale di Cosenza ha emanato una specifica ordinanza per regolare la viabilità e garantire la sicurezza dei tifosi.

Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura di Cosenza, mira a favorire l’afflusso e il deflusso dei sostenitori in condizioni di ordine e sicurezza, riducendo al minimo disagi e rischi per la pubblica incolumità.

Divieti di transito e sosta

L’ordinanza stabilisce per domenica 26 ottobre il divieto di transito veicolare e pedonale su: Viale Magna Grecia; Via G. Formoso, nel tratto compreso tra Via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia. I divieti saranno in vigore dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze legate all’evento sportivo. Nello stesso arco orario, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di Via Veterani dello Sport, compresa l’area circostante la piscina comunale.

Disposizioni e aggiornamenti

Il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, d’intesa con il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà modificare o estendere le misure in base a eventuali necessità sopraggiunte, variazioni di traffico o esigenze di sicurezza. Il provvedimento rientra nel piano di coordinamento tra le forze dell’ordine e il Comune, finalizzato a contemperare ordine pubblico e regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Percorsi alternativi consigliati

Per limitare i disagi alla circolazione, la Polizia Municipale ha individuato percorsi alternativi per automobilisti e pedoni: i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno utilizzare Via degli Stadi; i veicoli diretti a Rende potranno percorrere Via degli Stadi – Via Panebianco; i veicoli provenienti da Rende potranno utilizzare Via G. Marconi – Via degli Stadi; i pedoni diretti allo stadio dovranno necessariamente accedere da Via degli Stadi.