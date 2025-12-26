Arrivano buone notizie sul fronte calciomercato. Il direttore sportivo facente funzioni Domenico Roma, è pronto a chiudere per i primi due primi rinforzi da mettere subito a disposizione di mister Buscè: l’esterno Pietro Ciotti (nella foto ai tempi della Vibonese) e l’attaccante Michele Emmausso.

Trattative sbloccate

La volontà dei due calciatori di raggiungere il Cosenza è sicuramente importante e potrebbe essere un fattore decisivo per il definitivo accordo tra le parti. Allo stesso tempo bisogno sottolineare che Trapani ed Audace Cerignola, visti i problemi a livello societario (altra possibile penalizzazione in arrivo per i siciliani e ridimensionamento tecnico annunciato per i pugliesi), non sembrano avere più la forza di opporsi alle richieste dei loro tesserati. La speranza dei lupi è quelli di averli al più presto già a disposizione tutti e due gli obiettivi, considerando che il calciomercato aprirà ufficialmente soltanto il prossimo 2 gennaio.