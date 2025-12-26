I due calciatori pronti ad arrivare in Calabria per mettersi a disposizione di mister Antonio Buscè che oggi riprenderà gli allenamenti dopo la pausa natalizia
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Arrivano buone notizie sul fronte calciomercato. Il direttore sportivo facente funzioni Domenico Roma, è pronto a chiudere per i primi due primi rinforzi da mettere subito a disposizione di mister Buscè: l’esterno Pietro Ciotti (nella foto ai tempi della Vibonese) e l’attaccante Michele Emmausso.
Trattative sbloccate
La volontà dei due calciatori di raggiungere il Cosenza è sicuramente importante e potrebbe essere un fattore decisivo per il definitivo accordo tra le parti. Allo stesso tempo bisogno sottolineare che Trapani ed Audace Cerignola, visti i problemi a livello societario (altra possibile penalizzazione in arrivo per i siciliani e ridimensionamento tecnico annunciato per i pugliesi), non sembrano avere più la forza di opporsi alle richieste dei loro tesserati. La speranza dei lupi è quelli di averli al più presto già a disposizione tutti e due gli obiettivi, considerando che il calciomercato aprirà ufficialmente soltanto il prossimo 2 gennaio.