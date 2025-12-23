Il futuro di Manuel Ricciardi potrebbe essere ancora in rossoblù. Infatti la società e l’entourage del calciatore romano classe 2000 stanno lavorando per trovare un d’accordo e rinnovare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Volontà di rinnovo

La società di Via Conforti, dalla sua, avrebbe l’opportunità di far valere unilateramente l’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi che ha a suo favore. Ma l’idea rossoblù è quella di trovare un accordo che stia bene anche al calciatore, senza alcuna forzatura. Si lavora sulla stessa lunghezza contrattuale accettata da Caporale, ovvero accordo fino al 30 giugno del 2027 con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. In realtà ci si aspettava l’annuncio del prolungamento di Ricciardi, proprio un mesetto fa, ma l’affare ha subìto un piccolo rallentamento. Ricciardi vorrebbe ritornare in Serie B, ma farlo con la maglia del Cosenza, è una possibilità che lo stuzzica molto. C’è fiducia che l’affare possa concludersi presto in modo positivo.