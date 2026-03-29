Sono 22 i convocati da mister Antonio Buscè per la sfida di oggi contro il Benevento. Resta qualche dubbio tra mediana e prima linea

Nell’elenco dei 22 convocati del Cosenza diramato nella serata di ieri ricompare il nome di Antonio Langella. Il centrocampista ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendere il comanda in regia della squadra rossoblù sul campo della capolista Benevento. Ancora out invece Mazzocchi che è sempre più vicino al recupero ma che evidentemente non è ancora pronto per una match ufficiale. Occhio anche alle diffide. I rossoblù ne hanno 3: Ba, Emmausso e Palmieri.

La probabile formazione

Per quel che riguarda la formazione, nel 4-3-3 dei lupi, la difesa sarà la solita. Quindi davanti a Pompei spazio a Cannavò, Moretti, Dametto e Caporale. A centrocampo, come detto, Langella in regia. Ai suoi lati scalpitano in tanti. Buscè rinuncia raramente a Ciotti, anche in un ruolo da adattato come la mezzala, ma anche Contiliano e Garritano sono reduci da un grande match contro il Latina. Più indietro invece appare Ba. In attacco Emmausso l’unico certo di un posto. Al centro Perlingieri favorito su Beretta, mentre per l’ultima maglia Baez spera di spuntarla su Florenzi.

L’elenco dei 22 convocati del Cosenza

Achour Sofiane

Ba Racine

Baez Jaime

Beretta Giacomo

Cannavò Kevin

Caporale Alessandro

Ciotti Pietro

Contiero Edoardo

Contiliano Nicolò

Dametto Paolo

D’Orazio Tommaso

Emmausso Michele

Ferrara Antonio

Florenzi Aldo

Garritano Luca

Kourfalidis Christos

Langella Christian

Moretti Andrea

Palmieri Riccardo

Perlingieri Mario

Pompei Thomas

Vettorel Thomas