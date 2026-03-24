Il Cosenza Calcio si appresta a vivere un finale di stagione nel quale si giocherà le chance di ritornare immediatamente in Serie B tramite i playoff. L’obiettivo in queste ultime 5 giornate è quello di riuscire a centrare il 3° posto, che permetterebbe ai lupi di saltare due turni degli spareggi post season.

Nuovi rinforzi per il finale di stagione

Quel che potrebbe essere importantissimo in chiave Cosenza è il recupero di pedine che finora, chi per un motivo e chi per un altro, si sono viste poco o non hanno reso per come ci si aspettava.

Nelle prossime partite e per i playoff, Buscè potrà contare sui rientri dai rispettivi infortuni di Kourfalidis e Mazzocchi. Il greco, dopo la rottura del legamento crociato in estate, ha assaporato il sapore della partita già domenica scorsa, quando si è accomodato in panchina per 90 minuti nel match contro il Latina. Mazzocchi invece, dopo l’operazione alla spalla, sembra quasi pronto e potrebbe essere convocato già per il match casalingo contro il Foggia. Domenica scorsa contro il Latina, i pochissimi presenti al “San Vito – Marulla”, hanno potuto ammirare per la prima volta Mario Perlingieri.

L’ex Benevento ha fornito l’assist per il gol di Contiliano e si è mosso benissimo in prima linea, nell’ora concessagli da Buscè. E’ stata la sua prima gara da titolare dopo l’arrivo a Cosenza nel mercato di gennaio visto che un infortunio lo ha tenuto fermo per quasi un mese.

C’è infine la questione Garritano. Finalmente col Latina si è visto un calciatore in palla, sempre sul pezzo e pericoloso anche nella metà campo avversaria. Il 10 del Cosenza sembra ritrovato. C’è la consapevolezza che, se sta bene, può davvero essere decisivo per le sorti rossoblù, anche in una posizione, quella di play, nella quale Langella resta il titolarissimo. Ma con un Garritano in più nel motore, questa squadra ha dei cavalli in più nel motore da poter sfruttare.