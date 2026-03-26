Era il quarto punto all’ordine del giorno, ma non è stato affrontato. D’Ippolito, Dodaro e Alimena hanno chiesto di fissare una data, che ancora non c’è

Non si è affrontato ieri pomeriggio in Consiglio comunale il quarto punto all’ordine del giorno, quello che interessava da vicino i tifosi del Cosenza Calcio. Tra gli argomenti inseriti nell’elenco, infatti, c’era anche il tema della gestione dello stadio comunale, dell’appalto e dei servizi connessi. Tale discussione dell’ordine del giorno era stata presentata durante la seduta del Consiglio comunale del 10 febbraio scorso. Nonostante i consiglieri Giuseppe d’Ippolito (Fratelli d’Italia), Alfredo Dodaro (Forza Italia) e Francesco Alimena (Partito Democratico) abbiano chiesto di indicare una data, l’assise ha semplicemente posticipato il dibattito.

Come noto, si va verso un Consiglio comunale aperto alla luce dei due incontri registrati nella giornata di ieri. Il primo faccia a faccia si è tenuto nei locali della Provincia di Cosenza, dove il neo presidente Biagio Faragalli ha accolto una delegazione di tifosi. Subito dopo ha affidato al nostro network il messaggio di preoccupazione sul timore dell’interruzione della «filiera generazionale» in atto e si è detto disposto a partecipare ai lavori di un pubblico consesso aperto ai contributi e alle idee dei sostenitori rossoblù.

Il secondo appuntamento, contestualmente, si è svolto in Prefettura. La Prefetta Maria Rosa Padovano ha presieduto la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza a cui hanno partecipato il Questore di Cosenza, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza e il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Nel confronto del 13 marzo in Comune tifosi e Amministrazione comunale concordarono su un aspetto: il problema, da sportivo, era assurto al livello sociale e quindi c’è la necessità di un intervento deciso per sbrogliare la matassa. Ora i fan dei Lupi attendono le prossime mosse della politica.