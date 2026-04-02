I rossoblù hanno versato 1.128.691,46 euro tra gennaio e dicembre 2025. Le due società del Girone C le uniche ad andare oltre il milione di euro.

Il Cosenza è il secondo club della Serie C per compensi corrisposti a procuratori e agenti dei calciatori nell’annualità 2025, dal 1° gennaio al 31 dicembre. I rossoblù, secondo i dati pubblicati dalla FIGC, si attestano a quota 1.128.691,46 euro, alle spalle soltanto della Salernitana, prima con 3.349.773,03 euro, e davanti a piazze economicamente rilevanti come Catania, fermo a 830.364,36 euro, e Benevento, a 637.565,92 euro.

È un dato che colloca il club silano ai vertici della Serie C, anche se c’è da considerare il cambio di categoria. Infatti il Cosenza, così come la Salernitana, ha vissuto una prima parte di annualità ancora da società di Serie B, prima di ritrovarsi poi nel campionato di Serie C.

Il quadro generale della Serie C dice comunque una categoria sempre più rilevante anche per il mercato degli intermediari. Le società hanno versato complessivamente 11.138.616,29 euro ai procuratori, cifra che sale oltre gli 11,7 milioni aggiungendo i 561.138,96 euro comunicati direttamente dai calciatori. Dentro questo scenario, il peso del Cosenza è evidente: da solo rappresenta una fetta significativa della spesa totale dell’intera categoria.

A colpire è soprattutto il divario con gran parte delle altre società. Tolta la Salernitana, che fa storia a sé per via di un monte costi ancora modellato da categorie superiori, il Cosenza è l’unico club oltre il milione di euro. Dietro i rossoblù, infatti, il Catania resta sotto quella soglia, mentre Benevento, Union Brescia, Ascoli e Perugia si fermano molto più indietro.