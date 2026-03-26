I rossoblù hanno tenuto il ritmo della capolista nel periodo più recente e si presentano al big match del “Vigorito” con numeri da alta classifica. I sanniti restano però imbattuti in casa

Il confronto di domenica tra Benevento e Cosenza metterà di fronte non soltanto la capolista e una delle sue inseguitrici più credibili, ma anche due squadre che nell’ultimo tratto di campionato hanno viaggiato praticamente alla stessa velocità. È questo il dato che rende ancora più interessante la sfida del “Vigorito”, perché i rossoblù di Antonio Buscè arrivano all’appuntamento con un rendimento che, nelle ultime otto giornate, è stato in linea con quello della prima della classe.

Nonostante qualche passaggio a vuoto, vedi Casarano, il Cosenza ha rimesso insieme continuità, risultati e fiducia. I numeri più recenti certificano una crescita concreta: i rossoblù hanno conquistato 19 punti sui 24 disponibili, recuperando terreno e consolidando una classifica che oggi li vede in piena corsa per il terzo posto. Un ruolino di marcia importante, che ha permesso alla squadra silana di guadagnare cinque punti sia sulla Salernitana sia sulla Casertana, rilanciando con forza le proprie ambizioni nella parte alta del girone.

Il Benevento, però, resta il banco di prova più duro possibile. La squadra sannita continua a dettare il passo in vetta e soprattutto in casa ha costruito gran parte della propria forza. Al “Vigorito” i giallorossi non hanno ancora perso in questo campionato, mettendo insieme un rendimento quasi perfetto che conferma la difficoltà della trasferta che attende il Cosenza. È proprio questo incrocio tra il momento positivo dei rossoblù e la solidità interna della capolista a dare alla partita il sapore della grande occasione.

Buscè, da questo punto di vista, ha motivo per credere nell’impresa. Il suo Cosenza ha già dimostrato di poter reggere gare di spessore, e il ricordo del successo dell’andata rappresenta un precedente che alimenta convinzione e autostima. Battere due volte il Benevento in una sola stagione sarebbe un segnale fortissimo.