Il 2-1 dei granata sul Team Altamura riapre tutto alle spalle delle prime due: la corsa può trascinarsi fino all’ultima giornata e chi chiuderà terzo avrà un vantaggio importante anche nella griglia playoff.

La Salernitana ha sferrato il suo colpo e si è ripresa il terzo posto. Il 2-1 ottenuto contro il Team Altamura rilancia i granata nella corsa alle spalle delle prime della classe e costringe il Cosenza a inseguire di nuovo, in un testa a testa che ormai ha assunto i contorni di una vera e propria sfida a distanza destinata, con ogni probabilità, a protrarsi fino all’ultima giornata di campionato. Ad oggi la classifica dice granata 60, rossoblù 59. Ed alla fine mancano 5 giornate.

Terzo posto importantissimo

Chi chiude terzo, infatti, non deve affrontare la fase playoff del girone, quella che coinvolge le squadre piazzate dal quinto al decimo posto e poi, successivamente, le quarte classificate. In pratica, la terza classificata salta i primi due turni interni al proprio raggruppamento ed entra direttamente nella fase nazionale. È un vantaggio enorme, perché significa evitare subito due partite secche ad alta tensione, spesso sporche, bloccate e pericolosissime. Quindi occhio a questo sprint finale. Il terzo posto può valere tantissimo ed a contenderselo ci saranno sicuramente Salernitana e Cosenza fino alla fine. La sfida è lanciata. Senza dimenticare comunque la Casertana che insegue a 56.