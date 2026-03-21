Una gradita novità in casa Cosenza. Da quel che trapela infatti, nell’elenco dei convocati per la partita di domani contro il Latina, ci sarà anche Christos Kourfalidis. Il centrocampista greco è fermo dallo scorso 21 agosto, giorno nel quale in allenamento si ruppe il legamento del ginocchio destro. Ora finalmente, l’ex Cagliari sembra pronto a collezionare la sua prima convocazione in campionato, dopo aver giocato 20 minuti nella gara di Monopoli in Coppa Italia il 17 agosto.

Dal 2024 a Cosenza

Kourfalidis è stato prelevato dal Cagliari nell’estate del 2024. In Italia, oltre che con gli isolani, squadra con la quale ha centrato la promozione in A nel 2023, ha giocato anche con la Feralpisalò in Serie B. In cadetteria, nella passata stagione, ha collezionato 24 presenze con la maglia rossoblù del Cosenza. Ha un contratto in scadenza a giugno, ma la società ha l’opzione di rinnovo per un altro anno. Vedremo se in questo finale di stagione, con il calciatore recuperato a livello fisico, ci sarà la volontà di proseguire insieme anche in futuro. Nel frattempo quello di Kourfalidis è certamente un rinforzo ulteriore per il centrocampo del Cosenza in vista del finale di campionato, dell’assalto al 3° posto e dei playoff.