L’allenatore è reduce dalle esperienze con il Foggia in Serie C e con l’Hamrun Spartans a Malta. Per il belvederese si tratta di un ritorno

Un nuovo allenatore si aggiunge allo staff tecnico della Primavera guidata da mister Antonio Gatto. Si tratta del classe 1982 Giovanni Vilardi. Il tecnico ha diretto già oggi il suo primo allenamento con i giovani rossoblù. L’obiettivo è, anche grazie al suo arrivo, quello di evitare la retrocessione dalla Primavera 2. Mancano 5 partite alla fine del campionato ed il Cosenza è infatti in piena lotta.

Carriera importante

Vilardi, originario di Belvedere Marittimo, ha alle spalle già diverse esperienze tra i professionisti e, nella stagione 2022/2023, è già stato uno dei collaboratori di mister Gatto in Primavera, in quell’annata che si concluse con uno storico playoff per i rossoblù. Ma per il tecnico esperienze importante nello staff di Luciano Zauri. Prima a Malta, dove con l’Hamrun Spartans ha vinto campionato e Coppa nazionale nel 2024 e poi l’anno scorso con il Foggia, dov’è stato collaboratore tecnico fino a fine stagione. Quest’anno lo stop fino ad oggi per motivi familiari, ma oggi la ripresa di nuovo con i colori rossoblù. Si tratta sicuramente di un innesto importante non solo per la Primavera, ma per tutto il settore tecnico del Cosenza Calcio.